Kvinne dopet ned kollega i ni måneder i håp om å få henne sparket

I ni måneder dopet italienske Mariangela Cerrato (53) ned sin nærmeste kollega.

Det var etter at hun hadde hørt rykter om jobbkutt i selskapet, at hun bestemte seg for å gjøre det hun kunne for å få kollegaen sparket.

I frykt for selv å miste jobben, kom hun på ideen om å tukle med kollegaens morgenkaffe.

Under den daglige kaffepausen fylte hun kollegaens cappuccino med medikamenter som medførte både tretthet, svimmelhet, muskelsmerter og hodepine, skriver Sky News.

Det måtte imidlertid gå ni måneder og en bilkrasj til før kollegaen ante ugler i mosen.

Fattet plutselig mistanke

Da fornærmede var på vei hjem fra jobb, kjørte hun nemlig rett inn i et tre.

Legene klarte ikke komme til bunns i hva det feilte henne, og hun begynte derfor å tenke over hva det kunne skyldes selv.

Ettersom hun aldri følte seg dårlig hjemme, bare når hun var på kontoret, begynte hun å fatte mistanke.

Mistanken ble styrket når hun innså at kollegaen Cerrato alltid oppmuntret henne til å drikke kaffe.

– Kom igjen, jeg kan hente en kaffe til deg. Hvilken skade kan det gjøre? skal hun angivelig ha sagt, ifølge Sky News.

Fornærmede fortsatte å takke ja til kaffen, men beholdt samtidig en liten skvett i skjul.

Da kaffen ble testet, viste det seg at den inneholdt en «ekstremt høy» dose benzodiazepin, som er et legemiddel som blant annet brukes mot epilepsianfall, akutt angst og forbigående søvnproblemer.

Hun varslet politiet, som deretter tok Cerrato på fersk gjerning i det hun puttet pulveret i kaffekoppen.

Skulle rekruttere

Kollegaen beholdt jobben, mens Cerrato fikk en fengselsdom på fire år.

Hun nektet imidlertid for å ha dopet ned kaffen, og advokaten hennes sier at hun vil anke dommen, melder Sky News.

Forsikringsselskapet kvinnene jobbet for, uttalte i etterkant at de ikke hadde planer om å si opp ansatte i perioden forgiftningen fant sted.

Tvert imot var de faktisk i en prosess hvor de skulle ansette flere.