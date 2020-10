Det har vært noen tøffe måneder for Manchester United- og England-kaptein Harry Maguire (27). I august ble Maguire arrestert på den greske ferieøya Mykonos etter et barslagsmål.

Manchester United-stopperen ble funnet skyldig i vold mot offentlig tjenestemann, gjentatte bestikkelsesforsøk, krenkende atferd og å motsette seg pågripelse. Han ble dømt til 21 måneder og 10 dager i fengsel, en dom Maguire har anket.

Maguire sier selv at han fryktet for livet under arrestasjonen.

Den turbulente ferieturen ble etterfulgt av flere svake kamper i sesonginnledningen. Det toppet seg da Tottenham ydmyket Manchester United 6-1 på Old Trafford. Maguire rotet det virkelig til i forkant av Tottenhams utligningsmål. Onsdag ble han utvist etter en halvtime i Nations League-oppgjøret mot Danmark.

– Maguire så ut som han var helt tappet for selvtillit, en fortapt sjel og en ulykke man ventet på skulle skje, noe som skjedde, skrev BBCs fotballkommentator Phil McNulty.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tror Mykonos-saken har preget Maguire mer enn han selv vil innrømme.

– Det kan nesten se litt slik ut, for han har virket ukonsentrert og ufokusert. Han gjør en del enkle feil. Man skal være forsiktig med å være fjernpsykolog og vurdere den mentale helsen til spillere på avstand, men han ser ut som en forsvarsspiller som har hodet sitt alle andre steder enn i forsvarsrekken til Manchester United. Det blir bare verre og verre for hver kamp som går med tabber og røde kort. Han er nok frustrert, og det kan bli en ond sirkel, sier Finstad Berg.

Midtstopperen ble kjøpt for over 800 millioner kroner i fjor sommer. Etter en lovende start har Maguire slett ikke vært den forsvarsbautaen Manchester United-fansen hadde sett for seg.

– Mange håpet nok at landslagspausen skulle bli den pausen Maguire trengte – at han kunne komme seg litt ut av Manchester-boblen. Det gikk stikk motsatt vei og ut med rødt kort etter en halvtime. Han må ta sin del av skylden for det tapet. Det kan godt være han trenger en pause, men basert på det Solskjær har sagt så langt, tviler jeg veldig på at Solskjær kommer til å benke Maguire. Han har ikke så mange andre alternativer på stopperplass heller. Solskjær har ikke den luksusen at han kan plukke stoppere fra øverste hylle. Så langt har Solskjær stått ved Maguires side, sier Finstad Berg.

Hun tror det kan gjøre vondt verre å vrake midtstopperen.

– Hvis Maguire benkes nå kommer det til å skape store overskrifter. Det kommer til å tolkes i lys av både saken i sommer og prestasjonene i det siste. Det vil alltid være et mye sterkere signal å benke en kaptein kontra andre spillere. Jeg tror ikke Solskjær kommer til å gjøre det med mindre Maguire selv sier han trenger en pause, mener Finstad Berg.

Hun var også blant dem som lot seg imponere over Maguires start i Manchester United.

– Tidlig så han ut til å være en kjempesignering. Ja, han kostet mye penger, men han så ut som akkurat det den forsvarsrekken trengte. Han ble kaptein, har fått ros for holdningene sine og hvordan han har stått frem som leder på banen og i garderoben. I sommer har det skåret seg voldsomt. I kamp etter kamp ser han usikker ut. Maguire ser ut som en annen spiller enn spilleren Leicester solgte for haugevis av millioner i fjor, konkluderer hun.