Avslører hva som skjedde under kjempekrangelen: – Ønsket å dra hjem

Wiktoria Rønning (22) og Daniel Viem Aardal (30) sier til God kveld Norge at det er mer bak førstekjempevalget enn TV-seerne kanskje tror.

Denne Farmen-uka har vært svært dramatisk, da syv deltakere ble tatt i juks på gården. Juksingen handlet blant annet om å ro til nærliggende hytter, drikke alkohol og låne mobiler for å ringe hjem.

I onsdagens episode ble det også høy temperatur rundt førstekjempevalget, da Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) valgte Wiktoria Rønning.

Ifølge flere av deltakerne vi har snakket med, ble nemlig en viktig samtale klippet bort, som forklarer hvorfor dette valget skapte en så stor krangel.

Se God kveld Norge-videoen øverst i saken, hvor Rønning og Aardal snakker om det dramatiske valget.

Gikk vekk fra prinsippene

Tidligere i uka hadde Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) sagt at førstekjempevalget skulle baseres på hvem som var mest dannet, hadde minst vulgært språk og brukte mest tidsriktige klær. Dette var en strategi hun gikk bort fra da jukset ble avslørt.

Grønnerød ble tilbudt å delta i God kveld Norges sending for å adressere førstekjempevalget, men valgte å vise til det som sies i episoden.

I episoden kommer det frem at hun ønsket en jentekamp. Det var kun to jenter som hadde brutt reglene, og hun ønsket å velge en av dem. Da stod det mellom hjelperen hennes Tove Moss Lohne (35) og Rønning.

Rønning sier det kom veldig overraskende på at hun ble førstekjempe, blant annet fordi deltakerne hadde snakket sammen om at valget ikke skulle baseres på juksingen.

FARMEN: Rønning gjestet God kveld Norge for å snakke om dramatikken. Foto: Line Haus/TV 2

Denne samtalen kommer ikke frem på TV, men skal være årsaken til at både henne, Viem Aardal og Kjetil Kirk (27) reagerte så kraftig ved langbordet.

– Jeg trodde vi hadde lagt det bak oss, men det har vi tydeligvis ikke, sier Kirk i episoden, og referer altså til juksingen.

Rønning sier til God kveld Norge at hun respekterer at «IC» dømte ut ifra hvem som hadde brutt reglene, men synes det hadde vært mer rettferdig om hun valgte en av de som hadde brutt reglene flere ganger enn henne.

– Hun sier hun ikke vil velge guttene, men de var jo i flertall som hadde gjort det. Hun bare motsier seg selv. Bare vær ærlig å si at du velger meg fordi jeg er en konkurrent, sier hun til God kveld Norge.

«IC» forteller en litt annen versjon.

– Jeg har aldri hatt samtale med Wiktoria, Daniel og Kjetil omkring førstekjempevalget. Den samtalen hadde jeg med hjelperne mine; Thor og Tove. Jeg synes ellers det er helt selvsagt å velge blant de som setter hele produksjonen i fare, når et førstekjempevalg skal gjøres. Ville gjort akkurat samme vurdering i dag.

Presseansvarlig i TV 2, Alex Iversen, gir en forklaring på hvorfor samtalen ikke er med.

– Vi filmer 40 minutter for hvert minutt som vises i programmet. Det sier seg selv at det meste som skjer på gården ikke overlever klippen.

FARMEN-PROFIL: Daniel Viem Aardal var storbonde den første uka av Farmen-innspillingen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ønsket å dra hjem

Viem Aardal er enig med Rønning om at den nevnte samtalen fant sted, og sier han derfor reagerte på førstekjempe-grunnlaget til Grønnerud.

Han ønsket å gå i kamp istedenfor Rønning, og ba «IC» velge ham. Hun tok ham ikke opp på tilbudet.

– Det var egentlig fordi jeg var drittlei av å være der, det handlet ikke så mye om at det var Wiktoria. Begrunnelsen hennes var tynn, hun sa hun hadde tre premisser hun skulle gå etter, og de la hun helt vekk.

På dette tidspunktet var 30-åringen klar for å reise hjem.

– Det var utflukten vi hadde, som gjorde at det bikka litt over.

Viem Aardal sier at han og Nils Kvalvik rodde over til hytteområdene hvor han fikk låne en telefon.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg ringte hjem og fikk huden full av kjeft. Jeg tenkte at uansett hva jeg gjør nå, så vil jeg ikke føle meg som en verdig vinner. Det gikk litt på det, pluss at jeg savnet de der hjemme. Jeg følte jeg hadde fått opplevd det jeg ville oppleve.

Moren sa til sønnen at hun ikke var stolt over at han hadde brutt reglene. Han er enig med henne i ettertid, men klarte ikke å se konsekvensene da det pågikk.

Ifølge God kveld Norges kilder var han riktignok ikke den første til bryte reglene, og heller ikke den som brøt dem flest ganger.