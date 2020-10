Tidligere dømt for gjengvoldtekt – nå er han pågrepet igjen

Mannen i 30-årene ble dømt for en utendørs gjengvoldtekt i 2007. Natt til onsdag ble han pågrepet – siktet for å ha voldtatt en kvinne på Sagene i Oslo.

Politiet ble varslet søndag, da kvinnen var på overgrepsmottaket.

– Hun forklarer at hun traff siktede på gata, og at han ble med henne hjem, sier politiadvokat Ida Fengsrud til TV 2.

Inne i leiligheten på Sagene er de to uenige om hva som har skjedd. Siktede mener de to hadde frivillig sex, mens kvinnen sier hun ble voldtatt.

Politiet gjorde undersøkelser og sendte biologisk materiale til analyse. Da fikk de treff på DNA-profilen til en tidligere straffedømt mann.

Natt til onsdag ble han pågrepet utendørs.

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor fornærmede ble angrepet i sitt eget hjem. Fornærmede opplevde hendelsen som livstruende og er svært glad for at politiet fant gjerningspersonen så raskt, sier kvinnens bistandsadvokat Maria Støen Thoresen.

– Fornærmede ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt. Hun blir godt ivaretatt av sitt nettverk og hjelpeapparat, sier hun.

Endret forklaring

Årsaken til at politiet har siktet mannen for grov voldtekt, og at de nå ønsker å varetektsfengsle ham på bakgrunn av gjentakelsesfare, er den tidligere dommen mot ham.

Den slår fast at siktede med på en gjengvoldtekt i oktober 2007.

Ifølge dommen var han og tre kamerater truende og voldelige mot en kvinne, som deretter utførte oralsex på alle sammen.

Da han forklarte seg for politiet halvannen uke etter voldtekten, latet han som at han ikke visste hvem den fornærmede kvinnen var.

«Han spurte politiet hvorfor en kjekk gutt som han skulle voldta noen», står det i dommen.

Etter to uker i varetekt innrømte han å ha vært med på hendelsen. Han hevdet imidlertid at alt hadde vært frivillig fra fornærmedes side.

Grovt uaktsom voldtekt

Retten trodde ikke på mannens forklaring, men de to meddommerne mente det fantes tvil om hvorvidt han «forstod at det var volden og den truende adferden som gjorde at fornærmede hadde munnsex med dem».

«Selv om det er lite sannsynlig, kan flertallet ikke se helt bort fra at situasjonen etter hvert har roet seg, og at de tre tiltalte kan ha trodd at fornærmede frivillig gikk med på å suge dem», heter det i dommen.

Mannen ble derfor dømt for en grovt uaktsom voldtekt. Han fikk ti måneders fengsel, seks av dem betinget.

Torsdag ettermiddag blir mannen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Ifølge påtalemyndigheten er det både fare for gjentakelse og bevisforspillelse dersom han løslates nå.

Mannens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag.