– Det er klart at det går inn på oss. Alle var langt nede

Det har de siste årene blitt spekulert i om 44-åringen ville begynne å jobbe for et norsk lag og på den måten begrense antall reisedøgn borte fra familien, men holeværingen er ikke klar for det med det første.

– Nå som jeg har fått ansvaret for Touren og sånt, så har jeg lyst til å gjøre det i noen år fremover. Og jeg trives kjempegodt i INEOS. Jeg synes det er helt supert å være på ritt og gjøre den jobben. Så utfordringen er på hjemmebane, med barn og alt det der. Så får vi se hvor lenge det går, sier han.

Rasch om mulig Boasson Hagen-retur til INEOS – Jeg vet ikke noe mer enn at han er i dialog med oss. Og sportsdirektørene er positive til Edvald. Vi kjenner ham godt, og vi tror vi kunne fått ham tilbake i godt, gammelt slag. Jeg tror han fortsatt har mye i seg, selv om han ikke har hatt en god sesong i år. Med riktig v veiledning, motivasjon og alt det der, så tror jeg han fortsatt har mye i seg. Han hadde vært kjempebra på laget i klassikerne og i et av treukersrittene. Men det er David Brailsford som bestemmer.

TV 2 møter han hjemme i Hole like før avreise til Vuelta a España.

Som i Touren, vil han også i Spania ha en sentral rolle i sportsdirektørbilen i jakten på sammenlagtseieren i årets siste store ritt.

Forhåpentligvis går det bedre enn det gjorde i Frankrike i august og september, der en etappeseier til Michal Kwiatkowski ikke gjorde opp for skuffelsen av at Egan Bernal ikke var i nærheten av å forsvare triumfen fra 2019.

– Vi skal ta noen runder på det

Evalueringen av hva som gikk galt og hvorfor er såvidt i gang hos det britiske storlaget.

– Jeg har begynt med evalueringen, men det er nok å henge fingrene i akkurat nå. Det har vært viktig å forberede seg ordentlig til Spania rundt, blant annet. Men når sesongen er slutt, så skal vi ha noen runder på det, forteller han.

– Gruer man seg til de rundene, eller er det gode samtaler?

– Det er hyggelig og veldig bra. Vi må ta med både det positive og det negative. Jeg tror ikke vi trenger å forandre på alt mulig. Vi må sette oss ned og gjøre de grunntingene vi har gjort bra i alle år bedre. Og så er det sikkert noen ting vi kan bli bedre på. Men i utgangspunktet er det viktigste at rytterne kommer til rittene i toppform.

INEOS Grenadiers-laget til Vuelta a España Richard Carapaz

Chris Froome

Brandon Rivera

Iván Sosa

Dylan van Baarle

Cameron Wurf

Michal Golas

Andrey Amador

Nevnte Bernal stilte ikke til start på etappe 17, etter at en vond rygg hadde gjort at han var hektet av i kampen om sammenlagtseieren.

I forkant av rittet ble også Geraint Thomas og Chris Froome vurdert til å være i for svak form til å bli tatt med på laget.

– Presset var nok tungt å bære for Bernal

– Hva er hovedkonklusjonen så langt?

– Det er nok ikke én ting. Det er mange små ting som spiller inn. Bernal, for eksempel, er jo en ung gutt. Han gikk fra å være en barnestjerne til å bli voksen ekstremt fort. Å lede verdens største lag i Tour de France... Han ville jo det, men det presset var nok tungt å bære for ham, forklarer Rasch.

– Var det psyken eller fysikken som sviktet ham i år?

– Jeg tror det var litt begge deler. Route d'Occitanie (i oppkjøringen til Tour de France, journ. anm.) ble nok litt for tøft. Vi hadde ikke forventet at hver dag i Occitanie, i Tour de l'Ain og i Critérium du Dauphiné skulle bli kjørt som et endagsritt. Den påkjenningen ble tøff. Så det er mange småting som spiller inn. Og ryggen hans, selvfølgelig. Den må tas alvorlig, og det er viktig at den blir 100 prosent bra.

Sportsdirektører er, naturligvis, betydelig mer skjermet for kritikk i etterkant av svake prestasjoner enn fotballtrenere, for eksempel, men nedturen i Frankrike var likevel tung å svelge for den tidligere proffrytteren.

– Det går inn på oss. Det er klart. Om det ikke gjør det, så er du ikke inspirert. Man må jo brenne for det. Så alle sammen var skuffa og langt nede. Men vi hadde syv andre ryttere som hadde gode muligheter for etappeseire, så man må prøve å finne nye mål med en gang.