Barnehage i Stavanger stenger to avdelinger etter smittetilfelle

En ansatt ved Espira Fjellsenden i Stavanger har testet positivt for koronavirus. 38 barn og åtte ansatte har fått beskjed om ikke å komme i barnehagen på torsdag.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen, til TV 2.

– Det er to avdelinger som er stengt og kommunen har satt i gang smittesporingsarbeidet. Anslagsvis 40 barn og mellom ti og 15 ansatte har fått beskjed om å holde seg hjemme, sier han.

Klokken 13.48 opplyser Schei Hansen at det er snakk om 46 personer til sammen. 38 barn og åtte ansatte i barnehagen må holde seg hjemme inntil videre.

Samarbeider med kommunen

Barnehagen jobber nå tett med kommunen.

– Våre rutiner er fulgt og det vi gjør nå er på oppdrag fra kommuneoverlegen i Stavanger. I løpet av dagen vil kommunen gi beskjed om hvem som skal i karantene som følge av dette, sier Schei Hansen.

Det er en ansatt ved barnehagen Espira Fjellsenden i Tasta bydel som har fått påvist koronavirus.

22 settes i karantene

Kommuneoverlegen i Stavanger, Runar Johannessen, er kjent med saken.

– Jeg kan bekrefte at vi har et positivt tilfelle i en barnehage i Stavanger. I denne saken så er det foreløpige tegn på at smittekilden er utenfor barnehagen, sier han og fortsetter:

– Det er dermed ikke noe indikasjon på at dette har spredd seg til et utbrudd i barnehagen, men vi følger de vanlige anbefalingene med å sette alle nærkontakter i karantene og tester bredt der det er nødvendig.

Klokken 14.35 melder Aftenbladet at 18 barn og fire ansatte ved barnehagen settes i karantene i ti dager.