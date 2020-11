Bruktimporten av biler i aldersspennet mellom 20 og 29 år lå på 1.450 kjøretøyer fra juli 2019 til juni 2020, mot bare 130 i forrige tilsvarende periode.

Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Økningen antas å være en følge av at aldersgrensen for avgiftsfri import ble senket i fjor sommer, slik at den nå gjelder biler som er mer enn 20 år gamle, mot tidligere 30 år, skriver Autobransjens Leverandørforening, i en pressemelding.

Den samlede importen av veteranbiler ble doblet i det første året etter regelendringen, og ligger på rundt 2.200 kjøretøyer. Samtidig var det et sterkt fall i andelen som var over 30 år gamle.

Fortsatt er de fleste bruktimporterte personbilene i Norge under 20 år.

– Åpner et helt nytt marked

De nye reglene åpner opp et helt nytt marked for bilentusiaster. 20 år gamle biler er betydelig mer moderne og sikrere, enn de 30 år gamle veteranbilene.

Vi har plukket ut tre modeller i ulike segmenter, som vi synes blir interessante som følge av de nye reglene.

Brooms bilekspert, Benny Christensen, forteller også hva han synes om bilene:

Nå kan du spare penger på drømmebilen

Da Audi lanserte den lille sportsbilen TT, ble det lagt merke til.

Audi TT:

Designikonet som virkelig gjorde furore da den ble lansert. Brukt i en rekke filmer, og satte Audi på kartet.

Den var riktignok bygget på samme plattform som VW Golf. Men design, både utvendig og innvendig, større motorer og mulighet for quattro firehjulsdrift, gjorde at den ble både ettertraktet og kostbar.

En massiv image-bygger.

Dette mener Brooms bilekspert:

Vurderer du å kjøpe TT må du sjekke vanlige ting som kuler og ledd i forstilling, samt bremseskivene. I tillegg har det på noen eksemplarer vært problemer med bilens instrumenter, så kontroller at disse virker som de skal.

1,8-liter turbomotoren har lett for å få lekkasje fra vannpumpa.

Sjekk for rust i alle dørhjørner og ved bakspoileren.

Dette mener eierne:

BMW X5 var starten på en stor SUV-satsning fra BMW.

BMW X5

I en helt annen sjanger, har vi første generasjon av BMW X5. Her var BMW tidlig ute med høyreist bil med 4x4. Selv kalte riktignok BMW den for SAV (Sports Acitivity Vehicle) i stedet for SUV (Sports Utility Vehicle).

Kjøreegenskapene var gode og det var mye luksusfølelse innvendig. Den ble raskt en stor suksess. Mye bil for pengene nå – og de mer sjeldne modellene med V8-motor byr på en god porsjon kraftoverskudd.

Men det er litt å passe på her ...

Dette mener Brooms bilekspert Benny Christensen:

Disse bilene har en hel del tekniske utfordringer. Det er mye trøbbel med både girkasse, firehjulsdrift og motorer.

Det er de tidlige modellene som er mest utsatt. Altså de som akkurat kommer innenfor 20-årsregelen. Så det er alle grunn til å være obs. En god tilstandsrapport og dokumentert historikk er viktig.

Eierne mener:

Volvo var tidlig med høyreist stasjonsvogn med 4x4 og litt offroad-styling. Det passet norske bilkjøpere ypperlig.

Volvo XC70

Volvo var med å starte en trend, de også. Stasjonsvogna XC70 – der XC står for Cross Country – ble en stor suksess. Ikke minst var dette en drømmebil for mange i Norge. Stort bagasjerom, firehjulsdrift og litt ekstra bakkeklaring var akkurat det mange ønsket seg.

Dette mener Brooms bilekspert:

Som på de fleste andre Volvoer fra denne tidsperioden, må du også på XC70 sjekke lenkearmer og bremseskiver. Disse feilene kan også forekomme på biler med lav kilometerstand.

Andre ting du skal være oppmerksom på er hjullagre bak, støtdempere bak, lekkasje fra servostyring, ustabil sentrallås og defekt vibrasjonsdemper på kardang.

XC70 er flotte biler, men som du sikkert har forstått – ikke helt feilfrie.

Dette mener eierne:

– Tenk deg om

Til slutt kommer Broom-Benny med noen klare råd og anbefalinger:



– En 20 år gammel bil kan være full av feil og problemer, selv om førsteinntrykket kanskje er bra. Du bør sjekke så mye som mulig: Eierhistorikk, hva som er gjort av service og reparasjoner underveis, påkostninger og eventuelle skader. Jeg ville helt klart ikke kjøpt en 20 år gammel bil uten en form for test eller tilstandsrapport fra verksted. Det koster kanskje litt, men kan spare deg for store kostnader.

– Kjøper du en smålurvete bil, kan du risikere at det fort kommer påkost som er mer enn det bilen er verdt. Og da har du egentlig bare kastet penger ut av vinduet, avslutter Benny.

Bil med vinger trenger ikke koste skjorta...