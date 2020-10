Mary Trump om onkelen: – Han er en livredd liten gutt

«Farens hans var sosiopat og presidenten selv er en narsissist og en briljant juksemaker.» Dette er bare noen av påstandene psykolog og Donald Trumps niese kommer med i sin mye omtalte og omstridte bok om onkelen.

Denne uken er hun gjest hos Skavlan. Der kommer hun med grundige detaljer og forklaringer om Trumps oppvekst, som hun mener har påvirket presidenten i stor grad.

Omstridt: Boka om Donald Trumps familie og oppvekst skapte raseri i Det hvite hus. Foto: Peter Serling/Simon Schuster via AP

Mary Trump er utdannet psykolog. Hun presiserer at hun ikke kan sette diagnose siden hun ikke har hatt onkelen som pasient, men hun tror perioden med en fraværende mor i en kritisk livsfase har preget presidenten.

– Min bestemor ble veldig syk da Donald var 2,5 år og var dermed helt fraværende fra hans liv i ett års tid. Jeg vet at min bestefar var en sosiopat, og han var verken i stand til eller villig til å ta hennes rolle, forteller Trump.

– Ingen som reparerte sårene

I familieportrettet som solgte nær 1 million eksemplarer på én enkelt dag, omtaler Mary sin onkel som verdens farligste mann. Hun har tatt utgangspunkt i dokumentasjon og muntlige historier om familiens bakgrunn.

Hun beskriver hjemmet der Donald Trump og hennes egen far, Fred, vokste opp, som et lite barnevennlig hjem å vokse opp i.

FAMILIEN: Mary Trump tror president Trump er som han er på grunn av fraværet av moren i en kritisk tid. F.V: Donald Trump, moren Mary, faren Fred, og søsteren Maryanne Trump Barry. Foto: Charles Rex Arbogast

At moren til Donald Trump og hans fire søsken ble syk i en så formbar periode av barnas liv, kan ha ødelagt mye for presidenten.

– Han hadde ingen til å fortelle han at han ikke trengte å være redd. Og det var ingen som reparerte disse sårene etterpå. Det ble bare verre, sier hun.

– Det er et forferdelig tidspunkt i et liv å bli forlatt av den personen som er din viktigste menneskelige kontakt.

Dum og uelsket

Boka «Too Much and Never Enough» skapte storm i Det Hvite Hus og sinneutbrudd på presidentens aktive Twitter-konto. Boka ble forsøkt stoppet uten hell.

På Twitter-kontoen har psykolog-niesen blitt kalt ustabil, et uelsket barn og dum. Hun har ikke møtt presidenten siden april 2017, som var den eneste gangen hun har fått en klem av onkelen.

Etter bokslippet har alle bånd mellom Mary Trump og slektningene i Det Hvite Hus blitt brutt. I tillegg til kaoset skapt av boken, saksøkte Mary Trump onkelen og to av hans søsken for svindel i familiebedriften.

Bryr seg ikke

Kommentarene som den amerikanske presidenten kommer med om henne offentlig, ødelegger bare for han selv, mener hun.

– Jeg vet ikke hvorfor han tror det fikk meg i et dårlig lys, men ok. Det virker som at han glemmer at hvis jeg er hans niese, så er han min onkel. Han sier ting som sårer ham selv, hevder hun, men lar seg ikke berøre av onkelens ord.

– Han kan si hva han vil om meg. Det påvirker ikke meg, sier hun.

Marys far hadde andre interesser

Allerede som 15 åring startet Mary Trumps bestefar, Fred Trump, med eiendomsutvikling. Det var starten på det enorme eiendomsimperiumet som Donald Trump etter hvert ble delaktig i.

Marys far, som var eldste sønn i familien, opplevde store forventninger som arvtaker av businessen, men han var ifølge Mary en helt annen type.

– Han var ikke tøff, han var sensitiv, snill og morsom. Han hadde interesser utenfor eiendomsmarkedet. Han elsket båt og fisking, og han ble pilot. Siden han ikke passet i formen som bestefaren min forventet at han skulle, ble han straffet mye, sier Trump.

Mary tror presset ble overført til lillebror Donald, noe som resulterte i dårlige vaner og egenskaper.

– Min far ble ydmyket da han vokste opp, og Donald så det på nært hold. Han var sju år yngre. For å beskytte seg mot misbruket som min far opplevde, utviklet Donald personlighetstrekk som de fleste ikke beundrer. Han var en mobber, gjorde alt for å vinne inkludert å lyve, jukse og stjele. Og disse karakteristikkene ble verdsatt av min bestefar, mener hun.

Det var ikke før i voksen alder at Mary Trump fikk god kontakt med bestemoren, og presidentens mor, Mary Anne MacLeod Trump. Etter farens død i 1981 følte hun på et ansvar, til tross for familiens dysfunksjonalitet.

Hva gjelder bestefaren Fred Trump, er en helt annen historie.

– Han var ganske avvisende mot meg gjennom livet mitt. Det var ikke før han faktisk glemte hvem jeg var, etter at han utviklet alzheimer, at han var grei mot meg, sier Trump.

Den samme som på TV

Presidentens niese har feiret flere julaftener sammen med onkelen og resten av Trump-familien, som hun kaller en lite kjærlig familie. Høytidene sammen med onkelen har lært henne at han er lite kreativ og engasjert på gavefronten, etter å ha fått klær i feil størrelse og undertøy av Donalds ekskone Ivana.

Ellers er det ikke så mye å si om presidentens personlighet, mener hun. Den eksentriske mannen verden ser på TV er slik han er.

– Saken med Donald er at det er ikke så mye vite. Han er bokstavelig talt den samme foran kamera, som han er sammen med familien sin, eller sammen med de han jobber med, sier hun.

Vil stille ett spørsmål

Nå som det nærmer seg valg i USA, 3. november, har Mary Trump et sterkt håp om at det ikke er er onkelen som fortsetter å sitte i presidentembetet.

Boken til Mary er lest av millioner, men fremdeles er det ett spørsmål hun ikke har svaret på.

– Et spørsmål jeg ville spurt han er; «Hva er du så redd for?».