Sender ut farevarsel for snø flere steder i landet

Vi sender ut farevarsel for snø for #MøreOgRomsdal, #Trøndelag, #Nordfjord, #Rondane, #DovrefjellSvenskegrensa, #Trollheimen, #Jotunheimen, #Helgeland og #Salten.



Snøen kommer i løpet av lørdagen, og er ventet over ca. 200-500 meter. ❄️🚙



Følg med her:https://t.co/P0pHjVD7DZ pic.twitter.com/sHv6RNTk1a