Beslagla helikoptermissil fra Russland i bolig – mann pågrepet

Mannen ble pågrepet onsdag etter et større funn av militært og sivil ammunisjon i hans garasje.

Til TV 2 sier politiadvokat Julianne Angre at det var tips fra Øst politidistrikt om at mannen hadde handlet våpen som førte til at politiet aksjonerte mot hans bolig onsdag ettermiddag. Det som møtte politiet da, var ikke dagligdags.

– Vi fant granater, missiler og sprengstoff. Både militært og sivilt. Så stort omfang er det slettes ikke vanlig at vi kommer over, sier Angre.

Russisk helikoptermissil

Ifølge NRK, som meldte saken først, var mengdene med ammunisjon og sprengstoff så store at militære måtte bistå med å identifisere våpen og destruere ammunisjon.

– Hvis publikum hørte smell i går i Notodden-området, var det Forsvaret som sprengte ammunisjon der de var usikre på innholdet, sier Angre.

Blant funnene som ble gjort, er et helikoptermissil med russisk opphav. Det var ifølge politiadvokaten ikke eksplosjonsfare knyttet til funnene.

Avhøres torsdag

Politiadvokat Angre bekrefter til TV 2 at mannen sitter i arrest og vil bli avhørt torsdag. De har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil be om varetektsfengsling.

– Mannen er ikke en kjenning av politiet og er heller ikke tidligere straffedømt. Politiaksjonen var basert på tips om at mannen hadde kjøpt våpen, sier Angre.

Politiet er foreløpig tilbakeholdene med å gi ytterligere detaljer om beslaget.

Mulig våpensamler

Ifølge lokalavisa Telen skal mannen i 60-årene som sitter i arresten, være en våpensamler.

– Han er eier av en av Norges flotteste og mest kostbare samlinger av ammunisjon, og han har i en årrekke hatt samlerlisens, sier en kilde til avisa.

Politiet opplyser om at det ikke er noe som tyder på at mannen skulle bruke utstyret til noe spesielt.

– Det er ingenting som tilsier at det har vært en farlig situasjon eller at mannen hadde intensjon om å bruke det til noe spesielt. Det kan dreie seg om en samler, sier Angre.