Restauranteier fortviler over presisering av krav: – Satt og gråt i fortvilelse i morges

Fridtjof Seeberg driver serveringsstedet SKAAL Matbar i Oslo. Nå frykter han for stedets fremtid etter nye krav for serveringsbransjen.

– Det er knallhardt, og det gjør jo at det spøker for hele bransjen, sier Fridtjof Seeberg.

Han er både daglig leder, eier og servitør ved serveringsstedet SKAAL Matbar på Grünerløkka.

Denne uken presiserte regjeringen én-meterskravet for restaurant- og utelivsbransjen, som krever minst én meters avstand mellom sitteplassene, også for de som sitter ved samme bord.

Nå sliter flere små restauranter som nærmest ikke får plass til kundene sine.

Seeberg opplever at de nye kravene går enda hardere utover en situasjon som allerede var for ekstrem for bransjen.

– Jeg satt på morgenen i dag og gråt av fortvilelsen og uvissheten, med min tre måneder gamle datter på fanget. Jeg har i over ett år jobbet mellom 14-18 timer i døgnet for å gi Løkka det stedet jeg har ønsket å realisere i mange år, sier han fortvilet.

- Har blitt praktisert feil

Helseminister Bent Høie forteller at dersom en gruppe som ikke er i samme husstand blir tilbudt å sitte tett i tett, bryter det med intensjonen i forskriftene.

FEILPRAKTISERING: Bent Høie mener avstandskravet har blitt praktisert feil. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg kan ikke uttale meg om alle restauranter, men hovedinntrykket er at avstandskravet i mange tilfeller har vært praktisert feil, sier Høie.

Han forteller at de har blitt mer bevisste på problemet, og derfor så behovet for å gjøre presiseringen.

– Nå blir det enda større fokus på å overholde en reell avstand på én meter mellom de som ikke er i samme husstand, forteller Høie.

– Tvinges til å halvere omsetningen

Seeberg sier at de vil forholde seg til de nye kravene, men etterlyser en bedre debatt rundt hvilke tiltak og støtteordninger som bør gjennomføres for å hjelpe alle i samfunnet gjennom pandemien.

– Bransjen vår tvinges til å halvere omsetningen grunnet de nødvendige tiltak og «alt legges på oss i siste øyeblikk», sier han.

Seeberg åpnet spisestedet i november i fjor, og har derfor ingen tall å sammenligne omsetningen for 2020 med.

Han reagerer på at det derfor ikke regnes som at han opplever en omsetningssvikt, til tross for at han har vært nødt til å mer enn halvere antall sitteplasser.

– Når du straffes for at du åpnet rett før Covid-19 brøt ut, blir man til tider litt oppgitt, forteller Seeberg,

Han er samtidig takknemlig for alle som støtter han.

– Midt oppi situasjonen vil jeg gi en ekstra takk til alle de fantastiske stamgjestene vi har fått. De er her virkelig hver uke og støtter oss, sier Seeberg.