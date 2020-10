Funkyfam-familien smittet av skabb: – Følte oss helt sviktet

De er mest kjent for tv-serien Funkyfam, men siden mars har kjendisfamilien i det skjulte kjempet en intens kamp mot skabb.

Til vanlig lever storfamilien et liv dels i rampelyset, etter at Jørgine Massa Vasstrand ble kjent som hele Norges Funkygine.

Etter hvert ble også familien til Jørgine en del av TV 2-serien «Funkyfam» som er inne i sin andre sesong denne høsten. Familien, med mor Trude Vasstrand (56), Jørgine (30), tvillingene Emil og Silas (23), og lillebror Noah (18), figurerer alle i tv-serien.

Men i våres fikk familien en ubehagelig opplevelse.

Utover i tv-serien kan man få et innblikk i hvordan Funkyfam fikk panikk, da familien oppdaget at de var smittet av skabb.

Skabb er små midd som graver ganger og legger egg under huden. Det skaper en intens kløe som ofte resulterer sår på huden, ifølge FHI.

Midd i huden

Den første i familien som oppdaget at det klødde langt mer enn normalt var én av tvillingene.

– Det var Emil som begynte å klø som en gal under korona. Da var vi i kontakt med en lege, men vi kunne ikke gå dit på grunn av korona. Det gikk ikke over, og kløen ga mange sår som ble styggere og styggere, forklarer Trude Vasstrand.

Etter hvert skjønte familien at de alle sammen var blitt smittet.

– På et tidspunkt så kom tvillingene Silas og Emil hjem til Jørgine med skabb. Da ringte vi en slektning som er lege. De hadde klødd i over tre uker, og da ble det konstatert skabb, forklarer hun.

Familiens kamp mot skabben kan seerne følge i nye episoder av Funkyfam som kommer på TV 2 utover høsten.

INTENST: Både Jørgine og mor Trude står åpenlyst frem og forteller om livet med skabb. Foto: Espen Solli / TV 2

– Styrer mot folkesykdom

Familien fulgte rådene som står på Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider. I Norge bruker man en krem, samt tabletter med virkestoffene permitrin og ivermectin, som førstebehandling.

Som TV 2 skrev tidligere i høst har flere av landets fremste eksperter på skabb slått alarm om denne behandlingen til FHI i et møte 13. februar i år.

En av de som ga sine innspill til FHI var hudlege Theis Huldt-Nystrøm ved Namsos sykehus.

– Med den behandlingen som blir anbefalt nå, så går vi mot at skabb blir en folkesykdom, har overlegen sagt til TV 2.

«Funkyfam»-familien synes det er sjokkerende at den anbefalte behandlingen fortsatt brukes.

– Det er virkelig hårreisende, og det er jo ikke til å tro at det er sant. Da vi skjønte at det var skabb, så gikk vi på apoteket for å kjøpe en behandling som ikke fungerer, forteller Vasstrand.

Funkygine: – Absurd

I huset på Jessheim er også Jørgine «Funkygine» tydelig frustrert.

– Det er helt absurd at så mange vet så lite om en så viktig sak. Det er ikke rart at vi har en pågående epidemi når ingen tør snakke om dette, sier hun til TV 2.

I likhet med sin mor fatter ikke treningsguruen at det ikke blir gjort mer fra helsemyndighetene for å jobbe mot utbredelsen av skabb.

– Vi må tørre å snakke om dette tabuet. Myndighetene må ut med informasjon, og medisinen må gjøres økonomisk tilgjengelig for alle. Hvordan skal vi ellers få bukt med denne epidemien, undrer hun seg.

– Nolduser

Vasstrand undrer seg hvorfor ikke helsevesenet tar bedre grep.

– Der har altså noldusene i Helse-Norge sagt at dette skal fungere, men så finner vi ut at det ikke fungerer. Det kan være så mange barnefamilier som kjøper en behandling som ikke er tilstrekkelig, sier Vasstrand.

Selv om hele familien tok behandlingen, kom skabben tilbake.

– Man blir faktisk så redd og paranoid. Man klør og klør, uten å vite hva man skal gjøre.

Flere leger har tidligere bekreftet overfor TV 2 at det pågår en skabb-epidemi. Da burde det vært mer informasjon der ute, mener familien.

KJENDISFAMILIE: I den tolvte episoden av Funkyfam kan man se hvordan familien fikk panikk av skabben. Foto: TV 2

Medisin i Sverige

Til slutt ble det så ille at Trude tok saken i egne hender for å bli kvitt skabben i familien.

– Vi følte oss helt sviktet, så vi gikk inn i dette selv. Vi leste oss opp på informasjon på indiske til kinesiske nettsider, forteller hun.

Til slutt bestemte Vasstrand seg for å bestille medisin på nettet.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte vente tre uker på medisinen. Det er så stor påkjenning å klø så mye. I tillegg så er det jo smittespredning for andre. Alt dette når man vet det er en epidemi, forklarer moren.

Til TV 2 forteller hun at de nå forhåpentligvis er kvitt skabben etter at de fikk hentet inn medisin med et annet virkemiddel fra Sverige.

Flere måneder etter førstebehandlingen er familien fortsatt livredde for at skabben skal komme tilbake.

– Man får det jo tilbake og tilbake fordi behandlingen ikke fungerer. Vi har ikke klødd på en stund, men det undrer meg om vi faktisk har blitt kvitt det, sier hun.

Nye retningslinjer

I en tidligere artikkel har fagansvarlig Horst Bentele i FHI avfeid kritikken ved dagens behandling. Han har også sagt at de samme anbefalingene som Funkyfam-familien kritiserer vil bli endret snart.

– Jeg vil si at førstevalg for behandlinger er virkningsfullt i de fleste tilfeller, og ved å benytte permetrin blir de fleste kvitt skabb. Men vi har også fått tilbakemelding om behandlingssvikt, og i samråd med fagmiljøet har vi derfor revidert behandlingsrådene, sa Bentele til TV 2 i september.

Bentele mener årsaken til at mange opplever behandlingssvikt for skabb kan skyldes nedsatt følsomhet for selve preparatet, feil bruk av smittetiltak og medisiner, samt feildiagnoser og ukorrekt behandling.

