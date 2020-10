Inviterer Vedum til Jensen-regjeringen

Ketil Solvik-Olsen mener Frp kan bli landets største parti i valget neste år. Han vil gå til valg på Siv Jensen som statsministerkandidat, og sier Sp gjerne må være med om de vil ha gjennomslag for sine fanesaker.

Fremskrittspartiets kronprins Ketil Solvik-Olsen kommer tilbake i rikspolitikken med et pang.

TILBAKE I MANESJEN: I sommer flyttet Ketil Solvik-Olsen hjem igjen til Norge. Lørdag gjenvelges han til sentralstyret til Frp, og til høsten er han klar for comeback på Stortinget. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Vil ha statsministerstolen

– Jeg mener Frp har en politikk og en standing som gjør at vi skal ha som mål å være det største partiet, og ha statsministeren, sier Solvik-Olsen til TV 2.

Men for at Frp skal kunne bli det største partiet i en slik regjering, må partiet breie seg ut, mener han.

– Vi skal være tydelig på kampsakene som samferdsel, innvandringspolitikk, eldreomsorg og justis, sier Solvik-Olsen.

Men det holder ikke, mener Frp-toppen.

– Vi må få tilbake gløden vi hadde på 2000-tallet da folk så bredden, og så at her er det et parti som er fremtidsoptimistisk og ute blant folk.

På snittet av målingene har Frp vært fjerde største parti, bak Senterpartiet, i hele år. Nå føyer Solvik-Olsen seg i rekken av fremtredende Frp-politikere som kommer med en form for frieri til konkurrenten.

Frp-politikeren mener at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har mye å hente om han velger å ta partiet over på borgerlig side.

– Hvis Sp ønsker gjennomslag for de sakene de har løftet fram i media de siste årene, så er det kun i et samarbeid med Frp de vil få gjennomslag, sier Solvik-Olsen og legger til:

– Derfor er det surrealistisk at de tror at Støre som statsminister, og SV, MDG og Rødt som haleheng, vil gi de makt til å gjennomføre det de nå snakker om, sier Solvik-Olsen.

Han nevner styrking av politi og helsesektoren, kampen mot bompenger og satsing på samferdsel som saker hvor de to partiene deler engasjement.

Så spørs det hvor ektefølt frieriet er:

– Tenker du at det er noe realisme i en regjering med Høyre, Senterpartiet og Frp?

– Når du ser på den politikken som Senterpartiet snakker om så kan det framstå som en god løsning, men det betyr Sp må mene det de sier, sier Solvik-Olsen.

Men hva med Venstre og KrF, som Frp samarbeidet med i sju år?

– Kan Frp sitte i regjering med Venstre og KrF igjen?

– Så lenge Venstre og KrF har den kultur, holdning og væremåte mot Frp, så er det tilnærmet umulig, sier Solvik-Olsen.

Han er spesielt kritisk til Venstre, som han mener fremmer «hysteri rundt klimaspørsmål».

– Miljøspørsmålet er viktig, og det er mange av oss i Frp som er engasjert i det, men der mange av oss reserverer oss er når enhver orkan og enhver storm skal pekes på som menneskeskapt, og så ivrer en veldig etter å ilegge folk avgifter og begrensninger.

– Mener du klimaendringene er menneskeskapte?

– Vi har sagt at vi skal være føre var, og at CO2-utslipp kan være med på å påvirke, men vi tar avstand fra påstanden om at det alltid er CO2-utslipp som er årsaken til alt galt som skjer, sier Solvik-Olsen.

Frp-kronprins

Lørdag gjenvelges han etter alle solemerker til en fast plass i sentralstyret, og neste år topper han stortingsvalglisten til Rogaland. Flere har løftet han fram som en mulig arvtaker etter Siv Jensen, ved siden av partiets kronprinsesse Sylvi Listhaug.

I fjor gjennomførte Nettavisen en undersøkelse blant partiets tillitsvalgte og folkevalgte, som viste at 63,7 prosent vil ha Solvik-Olsen som leder den dagen Siv Jensen gir seg. 20,1 prosent svarte Listhaug.

I sommer skrev også Aftenposten at Solvik-Olsen og Listhaug topper listen når Frp-ere i en intern Facebook-gruppe rangerer lederkandidater.

Selv lukker han ikke helt døren for å ta ansvar helt i toppen av partiet en gang i framtiden, men en lederdiskusjon nå vil han ikke ha.

– Det å bli verdsatt er kjekt, men jeg håper Siv blir sittende lenge. Hun gjør en kjempegod jobb for Frp, sier Solvik-Olsen.

– Men hvis du får spørsmålet «vil du bli leder i Frp, ja eller nei», hva svarer du da?

– Foreløpig er det en hypotetisk problemstilling, så det tar jeg med familien hvis den tiden kommer.

BLANT FAVORITTENE: Solvik-Olsen er blant dem som nevnes som favoritt til å overta den dagen Siv Jensen er mett på norsk politikk. Lørdag velges hun til to nye år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Blodig urettferdig

I sommer kom han og familien hjem fra et års opphold i USA.

Selv med Amerika-oppholdet et halvt år unna, har Solvik-Olsen fortsatt ikke forlatt Alabama helt. Sørstatsoppholdet har satt spor og gitt en dypere forståelse for det polariserte USA.

– Birmingham, der vi bodde i Alabama, var en ren apartheid-by fram til 60-tallet. Det har vært en trist lærdom å forstå at her var det ikke bare enkelte rasister, men hele systemet var rigget sånn. Kom du som svart til en hvit bydel, kunne du bli arrestert av politiet hvis du ikke hadde et oppdrag der.

Han sier han har brukt tid på å lære om borgerrettighetsbevegelsen under oppholdet i Alabama.

– Det føles så blodig urettferdig, på deres vegne. Jeg forstår nå mye bedre hvorfor ting utviklet som de gjorde på 60-tallet, og hvor en del av de svarte gruppene føler at en ikke har fått avsluttet det kapittelet, sier han.

– Debatten var uheldig

Her hjemme har debatten i hans eget parti gått på om partiet skal gå i en mer nasjonalkonservativ retning.

– Bør Frp bli et nasjonalkonservativt parti?

Oslo må nok breie ut spekteret sitt Ketil Solvik-Olsen, Frp

– Det er vanskelig å vite helt hva som menes med det. Noen ganger patriotisk fyrtårn, andre ganger skal en være nasjonalkonservativt og så nasjonalliberalistisk. Jeg tror ikke en debatt om begreper gir velgerne så mye.

Selv mener han Frp står støtt med en liberalistisk ideologi i bunn.

– Har profilen Oslo Frp har fremmet det siste halve året styrket eller svekket partiet?

– Hvis en ser hvor vi har det gjort det godt i valg over tid, så er det i de fylkene der vi har en bred portefølje av saker som engasjerer velgere i hverdagen: Næringsliv, samferdsel og skole. Oslo må nok breie ut spekteret sitt sånn at flere deler av befolkningen ser at vi er opptatt av flere spørsmål, ikke bare innvandringspolitikk.

Han er også tydelig på at det var unødvendig å så tvil om Jensens posisjon som leder og førstekandidat fra Oslo Frp.

– Den debatten var uheldig. Jeg er glad for at den ble avsluttet ganske raskt. Det er helt naturlig at den personen vi har valgt som vår leder også er toppkandidat fra det fylket det kommer fra.

Geir Ugland Jacobsen, fylkesleder i Oslo Frp, understreker at det ikke var hans intensjon å så tvil rundt Jensens posisjon. Han mener hensikten først og fremst var å vise fram at partidemokratiet i Frp fortsatt lever.

– Av respekt for landsmøtet må vi først avholde landsmøte og velge leder, og så er det Oslo Frps nominasjonsmøte 5. desember som avgjør dette spørsmålet. Det er bare teknisk faktum.