Neste år kommer Hongqi til Norge. Ikke hørt om dem? Det er i så fall ikke så rart. Hongqi er et kinesisk bilmerke som til nå har konsentrert seg mest om hjemmemarkedet.

Men de har også internasjonale ambisjoner og her kommer elbil-landet Norge inn.

Når Hongqi kommer hit, gjør de det med en bil som virkelig vil markere seg på norske veier.

Deres E-HS9 er nemlig en bil som mest av alt minner om Rolls-Royce. Og det er slett ikke tilfeldig.

Hverken moms eller avgift

Hongqi har i flere tiår laget luksusbiler, som blant annet blir brukt av toppene i det kinesiske kommunistpartiet. Med E-HS9 tar de det hele ett skritt lenger.

Denne fronten vil du legge merke til!

Normalt sett ville en bil som dette vært temmelig uselgelig i Norge. Men ettersom E-HS9 er en elbil, stiller det seg annerledes. Enn så lenge har elbilene hverken avgift eller moms i Norge. Det gjør at bilen vil selges med en solid rabatt, sammenlignet med alle andre markeder.

Prisene hjemme i Kina skal ligge på i overkant av 700.000 kroner. Om det er direkte overførbart til det norske markedet er vanskelig å si. Men havner vi rundt der, bør det absolutt være mulig å selge en god del eksemplarer av bilen.

Rolls-Royce eller Bentley? Nei, dette er en Hongqi.

Fortid hos Rolls-Royce

E-HS9 er altså en diger SUV. Batteripakken står i forhold til det, den er på hele 92 kWt. Rekkevidden skal være på i underkant av 500 kilometer. Bilen har to elmotorer, en foran og en bak og naturligvis firehjulstrekk. Vi snakker samlet effekt på over 500 hestekrefter.

Designet har altså mye Rolls-Royce over seg. Det er gjort av en mann som har en fortid nettopp hos den britiske luksusbilprodusenten. Giles Taylor heter han og det ble sett på som litt av et scoop da Hongqis moderselskap FAW hentet ham fra Rolls-Royce. Den digre SUV-en Cullinan var forresten den siste bilen han designet for dem.

Hongqi kommer med noe nytt til elbilsegmentet med denne bilen.

Vise den i oktober?

Også innvendig skal det være svært eksklusivt, med mye treverk og lyst skinn. Det er også ventet av Hongqi spekker bilen med mye komfort- og luksusutstyr.

Bak importen til Norge står Motor Gruppen, som i dag blant annet tar inn Mitsubishi og Renault. Det er ventet at de vil invitere potensielle forhandlere og presse til visning av bilen allerede nå i oktober.

Da får vi nok også vite mer om både bilen og planene importøren har for den her hjemme.

