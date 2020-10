Slår tilbake etter billigbillett-kritikk

Tirsdag i forrige uke annonserte det ungarske flyselskapet Wizz Air at de vil satse stort i Norge.

Selskapet vil fra 5. november operere rutene Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Tromsø. De billigste billettene vil koste 199 kroner én vei.

Lederen i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, sa til TV 2 at han fryktet at selskapets lave priser vil gå utover dets ansatte.

– Det vi reagerer på er ansettelsemodellene deres. Jeg legger merke til at konsernsjefen i Wizz Air avviser tariffavtaler, men her i Norge sniker vi oss ikke unna sosialt ansvar. Her har partene ordnede forhold til hverandre, og opererer på en måte som er ansvarlig, sa han.

Torsdag slår Wizz Air tilbake og kaller uttalelsene «ukorrekte beskyldninger».

Følger lover og forskrifter

Wizz Air mener at de lave prisene ikke vil gå på bekostning av selskapets ansatte. De sier videre at de følger gjeldende lover og forskrifter i alle land de opererer i.

– Vi respekterer den norske arbeidslivsmodellen fullt ut, og vil selvsagt følge det norske regelverket, skriver Johan Eidhagen i Wizz Air i en pressemelding.

Flyselskapet mener de har hatt stor suksess rundt om i Europa, som ikke ville vært mulig hvis selskapet ikke hadde verdsatt sine ansatte og kunder.

– Wizz Airs bedriftskultur er basert på fornøyde kunder og ansatte, som er en forutsetning for suksess i luftfartsindustrien, sier Eidhagen videre.

Har ikke fagforeninger

Da Wizz Air ble spurt om selskapet vurderte å inngå tariffavtaler med norske fagforeninger i forrige uke, sa de at det ikke var planen.

– Vi er et selskap uten fagforeninger, sa konsernsjefen József Váradi.

Uttalelsen førte til at både statsminister Erna Solberg (H) sa at hun ville boikotte selskapet under den muntlige spørretimen onsdag denne uken.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg.

Ifølge Yngve Carlsen har den europeiske paraplyorganisasjonen for flygerforbund, European Cockpit Association (ECA), plassert Wizz Air i «Hall of shame».

– Der finner man en liste av selskaper som bruker grisete metoder blant annet i behandlingen av sine ansatte, sa han til TV 2.