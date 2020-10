Seksbarnsfar Fredrik Skavlan: – Jeg sliter med å være konsekvent

Et populært innslag i God morgen Norge er «Foreldrepanelet», der kjente nordmenn diskuterer ulike aspekter ved det å være forelder.

Torsdag var det Fredrik Skavlan og Alex Rosèn sin tur til å gjeste panelet, og tema - det var grensesetting.

For hvor streng bør man egentlig være mot barna sine? Kan man si ja oftere enn man tror? Og hvor viktig er det å være konsekvent?

Dette og mye annet diskuterte de to fedrene, som til sammen har hele åtte barn mellom to og 30 år. Fredrik har seks barn, og Alex har to sønner på 12 og 14.

Hvem er strengest?

Foreldrepanelet starter alltid med et JA/NEI-spørsmål, og denne gangen lød problemstillingen som følger:

– Er det lov å la barna hoppe i sofaen med en brødskive med prim?

– Nei, det er helt uaktuelt hjemme hos oss, svarte Alex.

Fredrik på sin side, var mer liberal:

– Det var ikke lov da vi hadde bikkje, men nå som Bruno dessverre ikke er blant oss lenger, kan det fort være et barn med en brødskive i den sofaen. Dog ikke med prim, for det liker de ikke, smiler han.

– Vi hadde kanskje trodd det var omvendt – at det var Fredrik som skulle være den konsekvente og Alex den litt mindre strenge?

– Jeg er ikke liberal i det hele tatt. Det vil si, jeg prøver å være streng. Men èn gang ble jeg rett og slett for streng, så sint at både kone og barn ble redde og forandret ansiktsuttrykk. Siden da har jeg i hvert fall prøvd å være en litt mer balansert forelder, men jeg forsøker å ha regler, sier Alex.

– Det er jo virkelig ingen man kan bli mer sint på enn unger, men jeg har aldri blitt så sint at kona mi blir redd, hun har sett verre, sier Fredrik humoristisk.

Han forteller at det hender han blir sint, men at barna ofte ikke reagerer og er som teflon – det bare preller av.

INKONSEKVENT: Fredrik Skavlan har sluppet den nye boka «Kaviar i tastaturet – 101 oppmuntringer til foreldre», der han blant annet belyser utfordringen med å være konsekvent. Foto: Fredrik Skavlan / Kaviar i tastaturet

– «Det nye for meg nå er å bare ignorere dem, isteden for å bli sint», smiler han.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Færre pekefingre

Både Skavlan og Rosèn er enige om at det de ønsker aller mest, er å skape unger som andre liker. De er begge enige om at dersom lærer eller andre barns foreldre gir gode skussmål, så er mye gjort.

Fredrik mener også at foreldre ikke må være så strenge mot hverandre og oppfordrer folk til å tenke at det ikke finnes noen fasit på foreldrerollen.

I hans nye bok «Kaviar i tastaturet – 101 oppmuntringer til foreldre» tegner han i kjent stil, med et skråblikk på hverdagens små øyeblikk - der de aller fleste kan kjenne seg igjen.

– Det kommer stadig ny litteratur om hvordan du skal være forelder, og det den litteraturen gjør med meg, er at den hele tiden belyser hvor mye feil jeg gjør, sier seksbarnsfaren og fortsetter:

– Det er et uttrykk på engelsk som heter «There is many ways to skin a chicken», og det er mange måter å være foreldre på også. Veldig mange ting er jo riktig og ingenting er feil, selvfølgelig med noen unntak.

Han etterlyser litt færre pekefingre der ute, og skulle ønske folk kunne kaste maska i litt større grad.

– Jeg finner ofte trøst i å snakke litt med naboen om at de også hadde utbrudd i dag morges, om at de også hadde googlet ADHD, og om at det var like umulig for dem å få på barna klær. Så i den grad vi kan finne en felles plattform der vi kan være åpne og støttende med hverandre, og også se det litt utenifra og le litt av alt det komiske, så har jeg troen på det, sier Skavlan.

Vil skape fine mennesker

I Skavlans bok finner vi 101 tegninger fra ulike situasjoner, og det er blant annet foreldres ofte manglende evne til å være konsekvent, som går igjen i flere av illustrasjonene.

– Det er umulig å holde de avtalene man gjør med seg selv. Man legger en plan; «Fra nå av skal de aldri få dessert annet enn på fredag, lørdag og søndag. Ok, kanskje torsdag da, for da nærmer det seg helg. Det vil si, på mandag er det jo også fint å runde av med en liten dessert»– også har du det gående, forteller Fredrik.

– Man går jo ofte hardt ut når man blir foreldre og skal ha stram line på alt, men så sklir det ut etter hvert. Er det sånn hjemme hos deg også, Alex?

– Ja hjemme hos meg bestemmer mine gutter på 12 og 14 år mye. Jeg er liksom bare et verktøy for dem – jeg har ikke noen ryggrad. Jeg synes det er plagsomt at jeg ikke klarer å være streng nok og at jeg ikke får til å strekke til på alle områder.

– Men målet mitt er uansett hva som skjer, å lage fine mennesker. Lager jeg unger andre liker når jeg ikke er der, så er mye gjort, konkluderer Alex.

– Akkurat det er jeg helt enig i, supplerer Skavlan.