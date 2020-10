Stoppet av politiet: – Ikke meningen å være kriminell

GOD KVELD NORGE (TV 2): Løpeturen til Kristiansand byr stadig på nye overraskelser for Erik Sæter (23).

For en måned siden inngikk realityprofilen et veddemål med Farmen-aktuelle Mads Hansen (36). Sæter skulle løpe fra Oslo til Kristiansand, hvis boken til Hansen solgte 10.000 eksemplarer første uken.

23-åringen tok det tapte veddemålet med godt mot og startet ferden til Sørlandet for en drøy uke siden. Han løper sammen med kompis Einar Øien og bror Erlend Elias Bragstad kjører følgebil.

Stoppet av politiet

Gjengen har ankommet Gjerstad i Agder og begynner å nærme seg mål. Det har ikke vært uten utfordringer.

Første delen av strekningen løp guttene fire mil feil vei og måtte bli hentet av Bragstad. Dagen etterpå ble brukt til å få løs følgebilen som hadde kjørt seg fast.

– Vi begynte forrige onsdag klokken seks på ettermiddagen, men de første dagene ble veldig parterte, grunnet mye trøbbel. Jeg måtte til fysioterapeut på grunn av vond rygg og og vi kjørte fast bilen, sier Sæter til God kveld Norge.

Før de kom til Gjerstad onsdag, ble guttene stoppet av politiet for å ha beveget seg langs E18.

– Det var jo virkelig ikke meningen gå langs E18, men i det man innså feilen selv, så var vi kommet så langt at det var like langt å komme tilbake. Politiet fant oss akkurat i det vi hadde klart å komme oss av E18, og jeg mistenker at de skulle gi oss litt påkjenning, forteller Sæter og legger til:

– Da de skjønte at vi ikke mente noe vondt, samt at vi bare er elendige til å lese kart, så ble det god stemning mellom oss og politiet.

Sæter forteller at de hadde kommet seg av veien og satt på en rasteplass da politiet oppsøkte dem. På Instagram sin historie-funksjon la han ut at han ikke hadde intensjoner om å gjøre noe ulovlig.

– Det er jo ikke meningen å være kriminell her vi tasser, sier han humoristisk.

God kveld Norge har vært i kontakt med politiet i Agder som sier at politiet er til for å hjelpe folk, og når det kommer flere meldinger om fotgjengere langs veien er de nødt til å rykke.

– Politiet prøver alltid å ha en folkelig tilnærming på oppdrag, og når det gjelder fotgjengere langs veien, vil vi alltid prøve å gi dem veiledning heller enn irettesettelse. Det er klart at enkelte steder er ikke veien bygd for at det skal være fotgjengere og det kan oppstå farlige situasjoner, sier operasjonsleder i politiet i Agder, Vidar Arnesen.

Klar for å komme frem

GODT MOT: Erik Sæter og Einar Øien er klare for legge ned de siste milene fra Gjerstad til Kristiansand. Foto: Erik Sæter

Guttene nærmer seg slutten på prosjektet og er bestemte på å nå målet, til tross for en trøblete tur.

– Føttene har vel aldri sett så forferdelige ut med blemmer og sår på alle tær. Men ellers så er det mest forbigående vondter i knær og rygg. Motivasjonen er fortsatt god, rett og slett fordi det er uaktuelt å gi seg om jeg ikke må. I tillegg nekter min gode venn Einar meg negative tanker. Så dette skal gå! sier en optimistisk Sæter.

Videre sier han at han er klar for å komme frem etter åtte dager på løpetur.

– Helt ærlig så er jeg jævlig klar for å komme frem. Det føles jo ut som halve livet har gått til dette prosjektet.