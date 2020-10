Bekrefter Farmen-flørt på utsiden

De siste ukene har Farmen-deltakerne skapt overskrifter med både juks og og intriger. Ryktene har også svirret rundt Farmen-flørten mellom Wiktoria Rønning og Kjetil Kirk.

De to fant tonen inne på gården, og nå spekuleres det i om de holder kontakten også på utsiden.

Gammelt ektepar

Torsdag morgen gjestet Rønning God morgen Norge sammen med Nils Kvalvik (39), som i onsdagens episode trakk seg fra programmet.

Programleder Vår Staude benyttet sjansen til å få klarhet i romanseryktene.

– Hvis de to ikke blir sammen, da skjønner jeg ingenting, sier Kvalvik under intervjuet. Han mener de var som erteris inne på gården og sammenligner dem med et gammelt ektepar.

Rønning bekrefter at det er «et eller annet mellom de», og sier at de nå er i en prosess med å bli kjent på nytt, utenfor gården.

– Vi er veldig, veldig glad i hverandre, sier hun.

Videre forteller hun at når hun tenker på han, er det veldig mye kjærlighet.

– Skutt gullfuglen

God kveld Norge slår på tråden til Kjetil Kirk for å høre hva han har å si om reality-flørten.

– Jeg kan absolutt bekrefte at det er gjensidig. Wiktoria er en fantastisk bra dame med alle de rette kvalitetene, så hvis jeg får henne har jeg skutt gullfuglen føler jeg, sier Kirk til God kveld Norge.

Videre sier også han at de nå må bli kjent utenfor «reality-bobla», og lære å kjenne hverandres liv. Han gleder seg til å se hvordan det utvikler seg.

– Jeg håper og tror at jeg vil ha henne i livet mitt fremover, sier han.