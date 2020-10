Her kjører bilen som politiet etterlyser etter Kristiansand-drapet

Politiet i Agder er interessert i å komme i kontakt med fører og eventuelle passasjerer i en bil som kjørte innerst i Suldalsveien i retning mot Kjerrane like før klokken 05.00 lørdag 3. oktober.

Det opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

Etterforskningen så langt tyder på at 48-åringen ble drept mellom klokken 05.00 og 06.00 den dagen, opplyser politiet.

– Politiet ber om tips fra publikum om observasjoner og bevegelser gjort i Suldalsveien/Gamle Mandalsvei i tiden mellom klokken 04.30 og 06.00 denne morgenen, sier politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Lid ble funnet død i leiligheten sin i Suldalen utenfor Kristiansand.

S (Stopp islamisering av Norge).

Det har vært reist mange spekulasjoner rundt dødsfallet og flere av dem har vært politiske. 48-åringen var tidligere dømt flere ganger, blant annet for bruk av narkotika og for besittelse av skytevåpen.

Politiet mener at det ikke er noe som tyder på at det ligger et politisk motiv bak drapet.

Den siste sikre observasjonen av den 48 år gamle Sian-aktivisten var ved 18.45-tiden fredag 2. oktober, men politiet har ikke ønsket å gå ut med hvor denne observasjonen ble gjort.

Det var en nabo som fant Lid død i leiligheten sin ved 13-tiden lørdag.