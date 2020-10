Tidlig exit for Ruud i Italia

Casper Ruud (21) var tredjeseedet i ATP 250-turneringen i Cagliari og hadde derfor walkover i første runde. Men favorittstempelet og ekstra hvile var ikke nok til å ta seg videre fra den andre runden.

I møtet med tyske Yannick Hanfmann tapte Ruud i to strake sett med sifrene 6-2 og 6-1 til den 193 centimeter høye 28-åringen. Hanfmann brukte like i overkant av en time på å sende Ruud ut av turneringen.

– Det var ingen god dag på banen for Casper. Samtidig vil jeg også si at motstanderen var veldig god denne gang og lyktes med alt ute på banen, sier Ruuds far og trener Christian Ruud til NTB.

Det er første gang etter koronakrisen at Ruud har tapt en ATP-kamp mot en spiller som er lavere seedet enn ham, skriver NTB. Ruud er ranket som nummer 25 i verden, mens Hanfmann er langt lenger nede på listen på 101. plass.

Ruud fikk aldri spillet til å stemme og ble brutt allerede i det første gamet. Totalt vant Ruud bare tre game i kampen, som er den første siden exiten for Dominic Thiem i French Open tidligere i oktober.

– Casper slet med at banen var litt trang. Han liker ofte å stå langt bak og styre spillet. Dessuten fikk han ikke satt sitt vanlige trykk på forehanden. Sånn er det av og til i tennisen. Det har skjedd mye i det siste, så kanskje han også var litt sliten, forklarte Christian Ruud.

Ruuds neste turnering går på hardcourt og spilles i Wien fra 26. oktober. Senere avslutter han sesongen med Masters 1000-turneringen i Paris.

– Nå reiser vi hjem for å trene og forberede oss innendørs til de to siste turneringene denne sesongen, sier trenerpappaen.