Hyller konkurrent etter skrekkvelten: – Kan utgjøre forskjellen på liv eller død

Rüdiger Selig stoppet opp for å se til August Jensen i de dramatiske sekundene etter velten i Scheldeprijs. – For meg er det menneskelig å hjelpe, sier tyskeren til TV 2.

August Jensen (29) kom seg heldigvis fra den stygge velten i onsdagens Scheldeprijs uten alvorlige skader. Bodøværingen deiset i bakken i spurten da Pascal Ackermann skar inn foran ham og sørget for at sykkelen forsvant under Jensen.

– Det står for så vidt greit til med meg i dag. Det var en hjernerystelse og en del sår på kroppen ellers, som må leges. I tillegg til et mulig brudd i nesen. Men det vet jeg ikke helt før hevelsen har lagt seg, sier bodøværingen til TV 2 på telefon fra Belgia.

På kvelden så han velten igjen. Nå er han glad for at det ikke gikk verre enn det gjorde, omstendighetene tatt i betraktning.

Men hukommelsen har spilt ham et puss.

– Det er litt ubehagelig ikke å kunne huske så mye fra gårsdagen. Blant annet intervjuet jeg gjorde med TV 2, som på en måte overrasket meg da jeg kom tilbake og ble fortalt at de hadde sett meg på TV 2, sier Jensen.

– Så det er rart hvordan kroppen fungerer og hvordan hukommelsen er litt selektiv sådan, tilføyer 29-åringen.

Sekundene etter velten bar preg av dramatikk.

Så at det var alvorlig

Jensen lå urørlig på asfalten mens rytterne suste forbi rundt ham. I sosiale medier hylles nå Rüdiger Selig for sin nestekjærlighet. Tyskeren, som er lagkamerat med Ackermann i Bora-hansgrohe, stoppet sykkelen og løp tilbake for å hjelpe Jensen etter den stygge krasjen.

– Jeg så ham krasje og treffe bakken ganske hardt med hodet. Og da jeg syklet forbi ham, så jeg at han hadde besvimt. Det er ganske vanlig i proffsirkuset å se stygge velt, men man må alltid stoppe dersom man ser at noen virkelig er i trøbbel, sier Selig til TV 2.

– Hva var det første du tenkte?

– At han fyren er i skikkelig trøbbel. Jeg så ham velte og at to andre forsøkte å hoppe over ham, uten å klare det. Om du ser at en kropp ikke beveger seg, så blir du umiddelbart redd.

Husker ikke at han fikk hjelp

Jensen husker lite fra både velten og timene etter, og der av heller ikke at han fikk hjelp av Selig. Men han setter stor pris på hjelpen.

– Jeg er naturligvis blitt gjort oppmerksom på det han gjorde. Som jeg sa da jeg pratet med ham etterpå, kan jeg dessverre ikke huske at han var der og faktisk hjalp til og reagerte så raskt som han gjorde, forteller Jensen.

– Men det er en stor idrettsmann som gjør det. Ikke bare for hans egen lagkamerat, men for en som er helt fremmed, men likevel en del av det sykkelsirkuset vi er i. Jeg har takket ham mange ganger, og er ekstremt takknemlig for det han gjorde, fortsetter han.

Etter velten fikk en omtåket August Jensen tilsyn av lege. Foto: Dirk Waem

Jensen påpeker at verken han eller Selig visste hvordan situasjonen var der og da.

– Det er en velt som slår meg helt bevisstløs, og jeg ramler rundt på asfalten uten å kunne ta meg for eller ha kontroll på kroppen min. Da er det ikke fjernt for at man svelger tungen eller havner i en stilling som kan være kritisk. Det han gjør der, kan være med på å utgjøre forskjellen på liv eller død for å dra det så langt, roser han.

Han kom seg etter hvert til hektene og fikk hjelp av helsepersonell. Da hadde allerede Selig sjekket at det ikke hadde gått skikkelig galt.

– Først forsøkte jeg å få beina hans opp og sjekke at han ikke hadde svelget tungen. Etter noen sekunder så jeg at han bevegde øynene, sier Selig.

Minnes fremdeles fatal velt

Dette er ikke første gang Selig roses for sin nestekjærlighet. Mange har i sosiale medier har dratt frem igjen et bilde fra Dwars dors Vlaanderen i 2015.

Bildet er velkjent og viser Selig, tilgriset med gjørme etter en velt, tar seg tid til å sjekke hvordan det går med en av konkurrentene som ligger på bakken med ansiktet ned i asfalten.

– Du kan som oftest se med en gang om en rytter er i trøbbel eller ikke. For meg er det menneskelig å hjelpe, uansett om det er et løp eller i livet generelt. Jeg tror dette er normalt, så jeg føler meg ikke så spesiell. Jeg har vært proff siden 2011 og sett mange krasj, og jeg vet hva kan skje dersom hjelpen er bare noen minutter for sent ute. Og det siste store sjokker i Polen er ikke så langt tilbake i minnet, og det er fremdeles til stede i hodet mitt, sier Selig, med henvisning til Bjorg Lambrecht som mistet livet under Polen rundt i fjor.

DØDE ETTER VELT: Bjorg Lambrecht ble gravlagt Knesselare, Belgia etter at han krasjet og mistet livet under Polen rundt i 2019. Foto: Dirk Waem

Håper å sykle neste uke

Etter planen skal August Jensen stille til start i De Panne onsdag neste uke. Det vil bli hans siste ritt i en amputert sykkelsesong. 29-åringen er lysten på å delta, men ikke for enhver pris.

– Jeg føler at kroppen og formen er bra, men jeg skal være helt sikker på at jeg er klar før jeg sykler i felt igjen. Hvis hodet ikke er helt på plass, både med tanke på hvordan man reagerer og oppfatter situasjoner når man sitter i felt, vil det være skummelt å stille til start, forklarer Jensen.

– Om jeg står på startstreken, er jeg helt sikker på at jeg er klar. Jeg kommer til å gå igjennom legesjekker i forkant, og kommer til å besøke lege i Belgia ved flere anledninger for å få en oppdatering og snakke om hvordan jeg har det, reaksjonsevnen og den slags, legger han til.