Siv Jensen var redd for å miste moren sin rett før landsmøtet

Frps partileder Siv Jensen (51) har kjempet på to fronter de siste ukene: For sin mor som ble innlagt på sykehus - og mot de nasjonalkonservative kreftene i partiet.

– Jeg ble veldig redd da mamma ble lagt inn på sykehus, det er ganske nylig. Og jeg skynder meg med å si at det nå går bra med henne. Men jeg var veldig redd for at det ikke skulle gå bra, forteller Siv Jensen.

TV 2 er med partilederen på tur i skogen i Østmarka før landsmøtet lørdag, det første landsmøtet siden Frp gikk ut av regjering.

– Her koser jeg meg veldig. En gang gikk jeg på en elg. Hvis man skal levere maks på jobben, så er det viktig å koble av med trening og frisk luft.

FAMILIE: Monica Kjelsberg, Siv Jensen, Nina Jensen, og Nina Jensens samboers svigermor, Torill Roan. Foto: Privat

Jensen har lagt noen tøffe uker bak seg. Nå forteller hun for første gang at moren Monica Kjelsberg (81), som hun har et sterkt og nært forhold til, ble akutt syk med tarmslyng.

– Man er jo aldri klar for å miste foreldrene sine. Jeg mistet faren min som veldig ung jente, og jeg er ikke klar for å miste moren min, så da var det alle mann til pumpene, forteller hun.

Flyttet hjem til moren

Familien gikk igjennom en stor tragedie da søsteren Nina Jensen mistet sitt livs kjærlighet, samboeren Nicolai Roan, i fjor sommer. Han døde av hjernekreft, tre uker etter at sønnen deres ble født.

– Jeg har brukt særlig mye tid med søsteren min, hun trenger meg, og jeg trenger henne. Det har vært en utrolig tung og tøff tid, sier Jensen.

Nå stiller søstrene opp sammen for moren.

– Jeg besøkte henne hyppig på sykehuset, og når hun endelig ble skrevet ut, så flyttet vi inn til henne, passet på henne og laget mat til henne – rett og slett fetet henne opp, fordi hun var blitt litt tynn.

– Det var også veldig koselig, da. Det er lenge siden jeg har bodd sammen med mammaen min, og det var veldig hyggelig, sier hun.

Tøff kanonkule

Jensen mener selv at hun har forandret seg mye fra da hun gikk inn i politikken som en ung og uerfaren jente, litt redd for å ikke mestre og levere - til den personen hun er når hun går på talerstolen på Frps landsmøte lørdag.

– Mange tror at jeg er en sånn tøff kanonkule, men jeg er veldig omsorgsfull og bryr meg veldig, sier hun.

Det å oppleve motgang og gi omsorg til andre er viktige personlige erfaringer hun tar med seg inn i politikken, sier hun.

– Jeg tror at det gjør meg til en bedre politiker, for det gjør at det er så mye lettere å kjenne på ekte empati overfor andre mennesker. Det er jo noe av det jeg synes er viktig med politikk, å gjøre en forskjell i andre menneskers liv, og da må man forstå de utfordringer folk forteller om.

Nasjonalkonservative «slått kraftig ned»

På den politiske arenaen har det også vært tøffe tak. Det er et stemningsskifte for at partiet skal gå i en mer nasjonalkonservativ retning, ifølge Geir Ugland Jacobsen, som ble valgt til leder i Oslo Frp i februar.

Men den retningen skyter Jensen knallhardt ned.

Hun viser til at partiets landsstyre nylig stemte ned resolusjonen fra Oslo Frp om at Norge skal være et patriotiske fyrtårn.

– Er du forberedt på at spørsmålet om retning kan komme opp på landsmøtet?

– Nei, den debatten hadde vi på vårt landsstyremøte for noen uker siden, og det ble slått kraftig ned. Vi står oss godt på den ideologien vi har. Men det jeg er enig i, er at nå som vi er et opposisjonsparti, så kan vi rendyrke vår egen politikk og vår egen profil. Være det tøffe, tydelige, klarttalende partiet som Fremskrittspartiet alltid har vært kjent for å være.

– Men Ugland Jacobsen har sagt at det er et stemningsskifte i Frp, merker du noe til det?

– Nei, det er mulig at det er krefter i Oslo Frp som mener det, og det må de gjerne mene, men det er nå en gang sånn at de vedtak som partiet fatter er styrende for den politikken stortingsgruppen skal føre, og som resten av partiet skal føre.

– Jeg opplever at det bred oppslutning om den strategien som landsstyret har trukket opp, og som er marsjordren til vår stortingsgruppe fram mot valget, sier Jensen.

Hypotetisk

Ugland Jacobsen har stått knallhardt på vern av nasjonalstaten, stans i ikke-vestlig innvandring og at klimaendringene ikke er menneskeskapte, i likhet med tungvekterne i Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen.

– De nasjonalkonservative vant fram i Oslo Frp. Utelukker du at de kan vinne fram også nasjonalt i Frp?

– Nå forholder jeg meg til et veldig tydelig landsstyre, som slo fast at vi skal ikke gå i noen slik retning. Vi er bestemt på den politikken vi har.

– Men hvis de som står på denne retningen ikke gir seg, er du tøff nok til å foreta en utrenskning?

– Nå stiller du litt hypotetiske spørsmål. Jeg er veldig fornøyd med det retningsvalget vi har tatt, og at partiet har samlet seg rundt det. Vi begynner å bli valgkampklare og gleder oss til det neste året, sier Jensen.

Tar ikke selvkritikk

Tidligere partiformann Carl I. Hagen har tidligere stemplet noen av kompromissene Frp inngikk i Solberg-regjeringen som skandale, og vil ha tilbake klar tale i partiet.

– Heldigvis, når det ble et opprør i Fremskrittspartiet i januar, så skjønte til slutt også Siv Jensen at nå var nok nok, og ledet en utgang av regjeringen på en veldig god måte, uttalte Hagen til TV 2.

– Hadde det da gått for langt?

– Ja, det hadde gått altfor langt for å inngå kompromisser, sa han.

Jensen mener det ikke er grunn til at hun skal ta selvkritikk for påstander om at Frp ble for utydelig og at de inngikk for mange kompromisser i regjering.

– Nå var det ikke jeg som gjorde det. De plattformene som partiet har sittet i regjering på, er det partiets landsstyre som har godkjent hver eneste gang, enstemmig.

– Jeg hører ikke noe selvkritikk, her?

– Nei, men det er nå en gang sånn at det er ikke jeg som har sittet og tatt alle beslutningene alene. De er tatt i partiet, de er forankret i partiet, og jeg tror partiet står ved det. På samme måte som at det var bred enighet når jeg anbefalte å gå ut av regjering, fordi alle så at vi var kommet til det punktet, sier Jensen.

– Slagsvold Vedum på feil lag

Jensen mener et regjeringssamarbeid med Senterpartiet etter valget kunne ha vært spennende, og ønsker partileder Trygve Slagsvold Vedum hjertelig velkommen over på borgerlig side.

– Han er rett og slett på feil lag! Det går ikke opp at han skal samarbeide med Ap, SV MDG Rødt. Det er veldig mye de er uenige om, men de partiene har en ting til felles, og det er at skatter og avgifter skal opp. Og selv om Trygve sier at Sp er for å redusere avgifter, så står det rett ut i det nye partiprogrammet til Senterpartiet at avgifter, det er fine greier, sier Frp-lederen.

Hun kobler av politikken og nyter naturen i marka før landsmøtet, og fastslår:

– Alt er ikke bare medvind og solskinnsdager, verken i livet eller arbeidslivet. Men med motgang og motvind så lærer man å sette mer pris på ting når det går bra.