Nærmere 1000 i karantene i Trondheim: – Et mer smittsomt virus

Fire nye personer har nå fått påvist koronavirus i Trondheim, og smittetilfellene knyttes til utestedet Lille London.

Totalt er rundt 1000 personer i Trondheim nå i karantene som følge av smitteutbruddet.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim har tidligere sagt at kommunen oppfatter at virusvarianten tilknyttet utbruddet som mer smittsomt enn vanlig.

Nå sier hun at de nye tilfellene styrker teorien om en mer smittsom variant.

– Det vi ser er at dette viruset er en variant som sprer seg lettere. Vi har etter hvert fått ganske mange som er smittet, og hvertfall rundt 1000 personer i karantene, sier Røsstad.

REKORD: Tirsdag testet rekordmange seg for korona i Trondheim. Foto: Ole Berg-rusten

Hun mener at man ikke behøver å ha like nær kontakt som de erfarer at man vanligvis har for å bli smittet.

– Ingenting tyder på at det er en farligere variant, men nå er samtidig de fleste som har fått påvist dette i 20-30 årene, altså ganske unge, forteller Røsstad.

De nye 700 personene som ble satt i karantene onsdag, har vært på utestedet 8., 9. og 10. oktober. Fra før er personer som var på Lille London 7. oktober satt i karantene.

Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

– Personer som har vært på utestedet disse dagene, og ikke har blitt varslet av smittevernkontoret, bes om å ta kontakt med koronatelefonen, skriver kommunen.

