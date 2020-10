Voldsom smitteøkning i Europa: «Svært bekymringsfullt»

– Det er nå mer enn 130.000 daglige smittetilfeller i Europa. De aller fleste land har en økning, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Tyskland meldte onsdag om høyeste smittetall noensinne. 6638 ble registrert smittet på de siste 24 timer i landet.

Frankrike erklærte onsdag nasjonal helsekrise og president Macron erklærte at det blir innført portforbud i de hardest rammede områdene, som i hovedstaden Paris.

– Særlig Frankrike, Belgia, Nederland og Storbritannia har økende tall. Der er det to til tre ganger høyere smittetall enn i mars måned, sier Nakstad.

Forbud mot å møte andre

Torsdag melder britiske myndigheter at de hever koronaberedskapen til nivå to. Det betyr at millioner av innbyggere i London fra lørdag har forbud mot å møte folk fra andre husholdninger, uavhengig om det er hjemme eller på et offentlig sted.

Borgermesteren i London, Sadiq Khan, er meget bekymret over hvor raskt viruset sprer seg i hovedstaden. Flere bydeler har nå over 100 smittede per 100.000, skriver Sky News.

Onsdag omtaler Verdens helseorganisasjon smitteutviklingen i Europa som «svært bekymringsfullt», ifølge AFP.

Vanskelig å opprettholde kontroll

Nakstad sier vi må regne med at den økende smittetrenden kan ha noe å si for Norge.

– Det påvirker Norge i den grad at vi må påregne noe mer importsmitte, sier den assisterende helsedirektøren.

Rostrup Nakstad sier det kan være flere grunner til de økende smittetallene.

– Den ene årsaken skyldes selvsagt at det er mer testing. Men først og fremst er det et tegn på at det er vanskelig å opprettholde kontroll på viruset, sier han.

Han tror grunnen til økningen er at flere land i Europa har myknet opp smitteverntiltakene i takt med at antallet smittetilfeller har gått ned.

– Den smittestigningen vi ser i Europa gjelder land som i stor grad har normalisert samfunnet sitt. Det er mye kontakt, og vi ser nå økt smittespredning, særlig blant unge, sier Rostrup Nakstad, og fortsetter:

– Nå ser vi også at smitten sprer seg til eldre aldersgrupper. Det merker man på sykehusinnleggelsene, sier han.

ØKNING: Espen Rostrup Nakstad følger smittesituasjonen i Europa tett. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den assisterende helsedirektøren sier det er derfor flere store land i Europa nå tar grep.

– Det er hovedårsaken til at de store landene tar grep. De ønsker ikke å komme i samme situasjon som i mars, sier han.

– Er i ferd med å få sin første smittebølge

Rostrup Nakstad har lagt merke til at det også er et område i Europa som tidligere har vært lite plaget med smitte, som nå står overfor en koronabølge.

– Vi ser at Øst-Europa er i ferd med å få sin første smittebølge. De har ligget lavt så langt i pandemien, men nå ser vi en endring. Særlig i land som Polen og Tsjekkia, sier han.

Torsdag informerte Tsjekkiske helsemyndigheter om at de hadde registrert 9544 nye smittetilfeller siste døgn, noe som var et rekordhøyt tall. I Polen testet 6526 nye positivt for korona siste døgn, informerte myndighetene om onsdag. Også dette var et rekordhøyt antall smittede.

– Hvorfor har land i Øst-Europa hatt så lite smitte frem til nå?

– Land i Øst-Europa har hatt mye mindre smitte i vinter og vår fordi man ikke hadde like mye reiseaktivitet som i Vest-Europa, sier Rostrup Nakstad.

Norge ligger lavt

Så langt ser det ikke ut til at Norge er på samme vei som mange andre land i Europa, men Rostrup Nakstad påpeker at også vi har hatt en økning.

– I Norge ligger vi lavest på statistikken for antall smittede per 100 000 innbygger. Men også vi har hatt en økende trend siden august, sier han.

Men han er klar på at Helsedirektoratet og norske myndigheter følger smittesituasjonen i Europa tett.

– Vi følger med på tallene og hvordan de påvirker helsetjenestene og sykehuskapasitet, og samfunnet forøvrig, sier Rostrup Nakstad.