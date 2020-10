Hjertet til Lisa (15) stoppet plutselig – snartenkte Geir (51) utgjorde forskjellen på liv og død

Den 21. september i fjor satt 51-åringen fra Sarpsborg i sekretariatet i en idrettshall i Sverige.



Sønnen hans spilte bandy i byen Vänersborg, nord for Gøteborg.

En kvinne stormer brått inn. Hun er på desperat jakt etter en hjertestarter. Ei ung jente har falt om under en cheerleader-trening i nabohallen.

Det fantes en hjertestarter i andre enden av hallen, men den var bak en låst dør.

Geir, som er utdannet sykepleier, reagerte instinktivt.

– Jeg hadde min egen i bilen og skjønte at det ville ta kortere tid å hente den. Vi løp inn i hallen hvor jenta befant seg. Da hadde jeg regnet ut at det må ha gått mellom fem og seks minutter siden hun falt om, sier Kåsa.

LIVREDDER: Geir Kåsa er sykepleier og aktiv i Røde Kors. Han reagerte instinktivt da det gjaldt som mest. Foto: Privat

Dramatiske minutter

51-åringen kobler jenta til hjertestarteren og sjokker umiddelbart.

De får puls.

To minutter senere stanser hjertet igjen. Geir sjokker på nytt. Denne gangen uten respons.

I dramatiske minutter jobber de iherdig med hjerte- og lungeredning.

Brannvesenet og ambulanse ankommer stedet. Ved bruk av hjertestarteren får de etter hvert liv i Lisa, som var 14 år på den tiden.

Geir var på rett sted til rett tid. På grunn av den livreddende innsatsen ble han nylig kåret til «årets sarping», i regi av Sarpsborg Arbeiderblad.

Lisa overlevde takket være besluttsomheten og kunnskapen hans. Men langt fra alle ville reagert likt.

Hjertestans i Norge i 2019 Årlig får 3700 mennesker her i landet hjertestans utenfor sykehus.

Rundt ti personer rammes hver dag, men bare én til to overlever.

Ifølge Norsk hjertestansregister hadde noen startet hjerte- og lungeredning før ambulanse ankom stedet i 85 prosent av tilfellene i fjor. Det er høyest i verden.

392 personer overlevde hjertestans utenfor sykehus i minst 30 dager i fjor. I 34 tilfeller hadde pasienter fått støt fra en hjertestarter og var allerede gjenopplivet da ambulansen kom frem.

Dette er en økning på 50 prosent sammenlignet med 2018.

Eksperter bekymret

Fredag markeres verdensdagen for hjerte- og lungeredning. I den forbindelse slippes en fersk undersøkelse som bekymrer ekspertene.

På oppdrag for Gjensidigestiftelsen har NorStat vært i kontakt med 3000 respondenter.

Undersøkelsen avdekker at 60 prosent ikke ville brukt hjertestarter, selv om en slik befant seg i umiddelbar nærhet.

– Å bruke hjertestarter er like enkelt som å bruke en støvsuger. Halvparten kan overleve hjertestans hvis de får støt innen tre minutter, sier overlege Conrad A. Bjørshol ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Han leder den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv», og kan mer om hjerte- og lungeredning enn de fleste.

Nå slår overlegen et slag for å ufarliggjøre bruken av hjertestarter.

BEKYMRET: Overlege ved SUS, Conrad A. Bjørshol, forklarer at en hjertestarter er like lett å bruke som en støvsuger. Foto: Svein Lunde / Helse Stavanger

– Liv går tapt unødvendig

Det skjer ofte. Hvert år får i underkant av 4000 mennesker hjertestans utenfor sykehus i Norge.

I snitt rammes rundt ti personer hver dag, men bare én eller to overlever. Her er det rom for forbedring, mener overlegen.

I dag er det registrert 6000 hjertestartere utenfor norske sykehus. En kjapp telefon til AMK-sentralen er alt som skal til.

– Det er liten nytte i å investere i, plassere ut og registrere tusenvis av hjertestartere hvis over halvparten av oss ikke tør å bruke den når det gjelder. Da risikerer vi at liv går tapt helt unødvendig, sier Bjørshol.

For det er ikke spesielt komplisert.

Hjertestartere gir stemmeveiledning om hvordan den skal brukes, og kan også brukes av personer som ikke har gått på kurs.

– Ringer du 113 blir du guidet gjennom prosessen av sykepleiere med spesialkompetanse helt til ambulanse ankommer, sier Bjørshol.

Blant de beste i verden

Samtidig er det viktig for ekspertene å understreke at det er positiv utvikling å spore.

Hvert år fører Norsk hjertestansregister statistikk over hvor mange som overlever.

Ifølge registeret hadde noen startet hjerte- og lungeredning før ambulansen ankom i 85 prosent av tilfellene i 2019.

Det er høyere enn i noe annet hjertestansregister i verden, forklarer Jo Kramer-Johansen, professor og overlege i anestesi ved legeambulansen i Oslo.

– Dette er en veldig positiv utvikling, og tyder på at tiltakene i «Sammen redder vi liv»-dugnaden gir resultater, sier han.

– I praksis betyr dette at hver tolvte som overlevde hjertestans i 2019, kom fra denne lille gruppen hvor noen i nærheten ville og kunne bruke en hjertestarter. Dette utgjør en liten busslast med mennesker.

Ble sammen med Lisas mor

Fem uker etter at Geir Kåsa reddet livet til Lisa, traff de hverandre igjen. I etterkant har legene funnet ut at hun har en genetisk hjertesykdom.

Nå har hun fått operert inn en hjertestarter.

Prikken over i-en i denne solskinnshistorien er at han fant tonen med moren til Lisa.

– Det er ganske spesielt. Nå bor vi sammen, sier han.

51-åringen oppfordrer folk til å sette seg inn i hvor ukomplisert det faktisk er å bruke hjertestarter.

– Hvis du kan bruke en mobiltelefon, så kan du bruke en hjertestarter. Det er umulig å gjøre feil, sier han.