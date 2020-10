Denne uken har vinteren meldt seg i store deler av landet. Dermed begynner det også å haste for de som ennå ikke harskiftet hjul. Før du stabler bort sommerhjulene, er det lurt å ta en sjekk av tilstanden deres.

Spesielt én ting, er det mange som glemmer å sjekke: Om dekkene på noen måte er skjevt slitt. Hvis slitasjen er skjev eller ujevn, kan det være en indikasjon på at bilen har skjev hjulstilling. Og det kan gi problemer:

– Den vanligste årsaken til skjev hjulstilling er at du har kjørt i et hull i veien, har vært borti en fortauskant eller at det er generell slitasje/ slakk i forstillingen. Dette gjør at dekkene slites ujevnt. Det merkes ofte på at bilen trekker litt mot høyre eller venstre når man slipper rattet. Eller at rattet står litt skjevt når man kjører rett fram.

– Videre kan du også oppleve generell ustabilitet under kjøringen. I disse tilfellene kan det være smart å kontrollere og å justere hjulstillingen før du monterer vinterhjulene på bilen. Det forklarer Harald Nordseth, serviceansvarlig i Vianor Skandinavia.

Kan føre til dyre reparasjoner

Du må også justere hjulstillingen om du har byttet deler som har med hjulvinklene å gjøre, som for eksempel endeledd, bærekuler eller bærebroer.

Har bilen din en form for førerassistent, kan du ha behov for en omkalibrering av sensorer og kamera i ny og ne. Da bør også hjulstillingen kontrolleres i forkant, slik at du får en mest mulig presis kalibrering.

Dersom hjulstillingen er feil, vil mange komponenter på bilen kunne påvirkes i negativ forstand, noe som kan føre til dyre reparasjoner. Dekkene kan også slites ut alt for tidlig, eller bli så skjeve at de ikke kan brukes. Både vinterdekk og sommerdekk kan rett og slett ødelegges hvis ikke skjev hjulstilling utbedres.

Les også: Slik lagrer du hjulene dine riktig

Forbruket øker

Risikoen for ikke å oppdage skjev hjulstilling er høyest om du tar deg av hjulskift selv, noe 6 av 10 nordmenn fortsatt gjør. Om du er en av disse, kan det derfor være lurt å ta bilen innom et bilverkstedverksted eller en dekkforhandler for en sjekk.

Feil hjulstilling gir dårligere grep og dermed redusert trafikksikkerhet. Drivstofforbruket øker også, ettersom rullemotstanden til dekkene blir høyere.

– Hvis du mistenker at hjulinnstillingen på bilen din er feil, anbefaler jeg derfor en sjekk. Ta kontakt med ditt nærmeste verksted / dekkforhandler for en grundigere sjekk. Det kan spare deg for penger i lengden, avslutter Nordseth.

Slik merker du at du har feil hjulstilling: Bilen trekker mot høyre eller venstre når du kjører

Rattet står ikke i rett stilling når du kjører rett frem

Rattet kommer ikke tilbake til sin opprinnelige posisjon etter en sving

Dekkene slites ujevnt eller unormalt mye

