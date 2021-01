Dette er status på #freebritney-bevegelsen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Til tross for å være en av verdens største superstjerner har Britney Spears (38) ingen juridisk kontroll over eget liv.

Det hele startet med et mentalt sammenbrudd tilbake i 2007. Dette toppet seg da Britney Spears gikk inn på en frisørsalong i Los Angeles og ba frisøren barbere av henne alt håret.

Da frisøren prøvde å snakke henne ut av det, tok Spears barbermaskinen fatt selv. Hendelsen ble fanget opp av paparazzier, og har gått ned i historiebøkene som en av Hollywoods mest skandaløse hendelser.

«Fanget» av faren

Som et resultat av dette ble hennes far Jamie Spears (68), utnevnt som hennes nødverge. Dette skulle i utgangspunktet være midlertidig, men ble senere utvidet til å bli en permanent løsning.

Nå, 12 år senere, råder Britney fortsatt ikke over eget liv.

Selv om advokaten til Toxic-sangeren tidligere har uttalt at dette er frivillig og for hennes eget beste, mener mange av hennes tilhengere at hun er «fanget» av faren.

Bevegelsen, som først og fremst drives på sosiale medier, men som også har arrangert flere demonstrasjoner, bruker emneknaggen #freebritney.

I årevis har spekulasjonene om hvorvidt Britney ønsker å frigjøre seg florert. Flere hevder at hun har kommet med kryptiske hint om hjelp på sosiale medier.

Et eksempel som stadig dukker opp, er en hendelse hvor en fan kommenterte under bildet hennes at dersom hun trengte hjelp skulle hun ha på seg en gul topp i neste post, noe Britney så hadde.

– Alltid ønsket å frigjøre seg

Broren hennes, Bryan Spears (43), åpnet seg om vergemålet i podkasten «As Not Seen on TV» i juli.

Han forteller at søsteren alltid har ønsket å frigjøre seg, og at hun opplever det som frustrerende at noen andre alltid bestemmer hva hun skal gjøre og ikke gjøre.

Samtidig antyder han at vergemålet har vært nødvendig.

– Den kontrakten vært en god ting for familien vår. Vi fortsetter å håpe på det beste, forklarte han.

Han mener at faren har gjort så godt han kan, og at de som en familie hele tiden har jobbet hardt for at ting skal gå så bra som mulig for søsteren.

– At en person skal kunne stå på scenen, har vært et offer for oss alle, sier han.

En offentlig konflikt

I oktober kom nyheten om at Britney for første gang på 12 år fikk godkjent søknaden om rett til å ansette egne advokater til å representere henne i kampen om å frigjøre seg fra vergemålet.

Dette ble av fansen applaudert som en seier.

Etterfulgt av dette skal det ha blitt dårlig stemning mellom Britney og faren og det kom nylig frem at de to ikke har snakket sammen på fire måneder.

I et intervju faren gjorde med CNN forteller han at det er advokaten hennes Samuel D. Ingham som er grunnen til den manglende kommunikasjonen.

Etter at Ingham tiltrådte har konflikten nemlig foregått mer offentlig enn tidligere, og han har blant annet hevdet at klienten hans er «redd» for Jamie Spears. I tillegg har har beskyldt 68-åringen for å ha tatt avgjørelser på hennes vegne uten at hun vet om det.

Ifølge popstjernens advokat, vil hun nå nekte å opptre på scenen så lenge faren hennes fortsatt står oppført som hennes verge.

LOS ANGELES: Utenfor rettslokalene i California samler fansen seg for å vise sin støtte til popstjernen. Foto: Frazer Harrison

Faren sier til CNN at han savner datteren sårt, og forklarer situasjonen slik;

– Når er familiemedlem trenger spesielt mye omsorg og beskyttelse, må familien stille opp slik jeg har gjort de siste 12 årene. For å verne om, beskytte og fortsette å elske Britney ubetinget.

Vergemålet vil vare til tidligst september 2021

I november skal Britneys mor, Lynne Spears (65), ha sagt gjennom sin advokat at hun er enig i at vergemålet bør fjernes.

Etter planen skulle det ha foregått en høring 16 desember, men ifølge Entertainment Tonight, har Ingham sammen med Britneys far og Britneys mor bestemt seg for å fortsette diskusjonene neste år.

Dette betyr at vergemålet vil gjelde til 3. september 2021. Det var i utgangspunktet satt til å gjelde frem til februar 2021.