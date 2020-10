Ikke gjør denne brødtabben – slik gjør du det riktig

Har du tenkt over hvor lenge brødet oppleves som ferskt? Og at ulike måter å oppbevare brødet på kan ha mye å si for hvor lenge du kan spise brødet før det bør en tur innom risteren?

TV 2 hjelper deg har undersøkt hvordan brødet holder seg i seks ulike typer emballasje:

I papirpose i lukket brødboks

I brødpose av plast

I original papirpose

I tøypose

I den klassiske handleposen fra matbutikken

Bart på kjøkkenbenken

Med på undersøkelsen er Matvetts kommunikasjonssjef Anne-Marie Schrøder. Seks mellomgrove brød i de ovennevnte seks emballasjene sjekkes gjennom fem dager. I tillegg er disse sammenlignet med to formloff i original papirpose og i brødpose av plast.

Se TV 2 hjelper deg gratis på Sumo.

To grupper

Dag 3 ser vi en tydelig gruppering blant de seks emballasjene.

– Det som er i brødpose i plast, det som er i papir i brødboks, og det som er i handleposen har fått en myk skorpe og myk innmat. Brødet som er i papirpose, det som er i tøypose og det som står bart på kjøkkenbenken har en sprøere skorpe, sier Schrøder.

Dag 5 er det ingen av brødene som oppleves som dagsferske, men vår undersøkelse viser at det er store forskjeller på hvor ferskt brødet oppleves med de ulike emballasjene.

– Brødboksen er den jeg er mest skuffet over, at den ikke holdt seg bedre i brødboks, sier hun.

– Kanskje hadde det vært bedre om brødet lå bart i boksen, og ikke i papirpose. Det er vanskelig å si.

Det er også tydelig at loffbrødet har kortere holdbarhet enn det mellomgrove. Men det er desto bedre å lage krutonger av, mener Anne Marie.

Se hele undersøkelsen i videovinduet øverst i saken.

To klare vinnere

Etter fem dager er det fremdeles de to samme grupperingene blant de seks, men nå er det enda mer tydelig hvilke emballasjer som oppleves som best egnet til å ta vare på brødets holdbarhet.

– Skal du ha sprø skorpe så er tøyposen det beste valget. Men ønsker du saftigere innmat, er brødpose i plast et godt alternativ, sier Schrøder.

Hun understreker at ingen av brødene er uspiselige etter fem dager oppbevart i romtemperatur.

TO I TOPPEN: Brødpose i plast hvis du liker myk skorpe og innmat, og tøypose hvis du er tilhenger av sprø skorpe. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Det kan tenkes at noen av disse bør ristes eller lages krutonger av, men de kan absolutt spises.

Kastes mye brød

Vår undersøkelse viser at brød oppbevart i brødpose av plast, papiremballasje i handlepose og papiremballasje i brødboks gir mykere skorpe og innmat. Brød oppbevart i original papirpose, i tøypose og bart på kjøkkenbenken gir en mer sprø skorpe.

Brødet som ble oppbevart bart på kjøkkenbenken kom også godt ut i vår sjekk, men Schrøder er noe mer usikker på hvor hygienisk der er å oppbevare brødet slik.

– Men, det er ingen grunn til å kaste noen av disse, uansett, poengterer hun.

Hver eneste dag kastes 170.000 brød i Norge, ifølge Matvett.

Anne Marie mener vi alle kan bidra til at det kastes færre brød ved å velge emballasje som gir oss ønsket resultat, enten det er myk eller sprø skorpe.

BRØD-EKSPERIMENT: Anne Marie Schrøder har undersøkt hvilken type brødoppbevaring som gir best holdbarhet. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Ikke gjør dette!

Er du en av dem som putter brødet i kjøleskapet? Ifølge brødekspert og professor Wenche Frølich er det ikke så lurt.

– Det skjer noe med hveten ved en lavere temperatur. Det dannes resistens stivelse, noe som gjør at brødet tørker ut. Det blir mye fortere tørt, sier hun.

Hun har også noen gode tips til hva du bør gjøre når du skal fryse ned brødet.

– Du må aldri legge et helt brød i frysen. Da utvider innmaten seg, men ikke skorpen, og da sprekker skorpen. Så da må du istedet dele det i to og legge det i hver sin plastpose i frysen. Eventuelt kan du skjære av begge skorpene, sier hun.