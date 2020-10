Tar et oppgjør med flere deltakere etter Farmen-exiten

Wiktoria Rønning hevder at flere deltakere prøvde å utnytte svakhetene til én person inne på gården.

Det ble en høydramatisk tvekamp på Farmen-gården da Wiktoria Rønning (22) fra Aurskog møtte Karianne Vilde Wølner (26) fra Drammen.

Andrekjempe Wølner valgte tautrekking som gren i tvekampen, og det ble en lang og hard kamp for kjempene, som begge bommet på å legge hesteskoen i kassen. Men Wølner utnyttet lårmusklene sine – og førstekjempe Rønning måtte se seg slått og forlate Samsjø gård.

– Det er veldig uvirkelig å ryke ut i dag. Det var ikke det jeg så for meg, for å si det mildt. Jeg hadde overtaket psykisk og fysisk. Men så bommer jeg på å treffe kassen med den ene hesteskoen, og da var det kjørt. Jeg skulle heller holdt meg rolig. Hun vinner på min feiltakelse, forteller Rønning til TV 2 rett etter tvekampen.

KJEMPENE: Rønning (t.h.) og Wølner møttes til tvekamp i tautrekking. Foto: Alex Iversen/TV 2

- Urettferdig

I onsdagens episode ble det høy temperatur da storbonde Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) valgte Rønning som førstekjempe fordi hun hadde brutt reglene, og fordi at Grønnerød ønsket en jentekamp. Flere deltakere reagerte høylytt og Rønning gråt.

– Mange av guttene var mye mer skyldig enn meg. Flere forlot gården både to og tre ganger, så jeg synes det er veldig urettferdig. Først blir man førstekjempe så ufortjent og så taper man på denne måten, det er helt forjævlig, sier Rønning.

– Angrer du på at du valgte Karianne Vilde som andrekjempe?

– Jeg kunne valgt Tove i stedet, for jeg hadde tatt henne på de fysiske grenene i alle fall. Men jeg ville ha ut Karianne Vilde, så jeg angrer ikke, forklarer Rønning.

TÅREVÅT AVSKJED: Farmen-oppholdet endte i tårer for Rønning. Foto: Alex Iversen/TV 2

Tar et oppgjør

Både Kjetil Kirk (27) og Raymond Røskeland (36) var knust etter at Rønning måtte forlate gården. Mens romanseryktene blomstrer mellom Rønning og Kirk, forteller hun også om et helt spesielt forhold til Røskeland.

KNUST: Kjetil Kirk tok det svært tungt at Rønning måtte forlate Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg og Raymond har også fått et veldig spesielt bånd. Jeg føler at jeg forstår han mye bedre enn noen andre på gården. Han er verdens fineste mann innerst inne. Man må bare la han få tid til å vise det, og det har han vist til meg, så jeg er veldig glad i han.

Samtidig hevder Rønning at flere deltakere prøvde å utnytte Røskelands svakheter inne på gården. Etter tvekamp-tapet tar Rønning et oppgjør med dem overfor TV 2.

– Jeg vil ikke si at folk har oppført seg dårlig mot han. Men noen klarer ikke å tilpasse seg Raymond. Samtidig har de brukt det til sin fordel at de vet hva som trigger han, så da gjør de det for å terge han, sier hun.

NÆRT FORHOLD: Raymond Røskeland og Wiktoria Rønning. Foto: Alex Iversen/TV 2

Røskeland forteller til TV 2 at han ikke føler at deltakerne prøvde å terge han inne på gården.

– Det vil jeg ikke si. Jeg har ADHD, det er ikke til å legge skjul på. Men jeg følte at inne på gården hadde jeg et godt forhold til de fleste, selv om mye av det er tatt bort fra episodene man ser på TV, forklarer Røskeland på telefon til TV 2.

Vil vinne Torpet

Rønning har en fortid fra militæret og er vant med lite mat og søvn, men 22-åringen innrømmer at Farmen-oppholdet har tæret på kroppen.

– Jeg har hatt mye vondt i magen, på grunn av mye poteter og stivelse. Jeg har også gått mye sulten og hatt mindre energi, men jeg har jo veldig mye energi i utgangspunktet, ler Rønning.

Etter tvekampen fikk Rønning beskjed av programleder Mads Hansen at hun nå får en ny sjanse til å komme tilbake på Farmen.

På Torpet skal hun kjempe mot de tre tidligere Farmen-deltakerne Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58).

– Nå må jeg bare vinne Torpet og komme meg tilbake til Farmen, så kan Kjetil, Raymond og meg stå sammen i finalen, sier 22-åringen.

