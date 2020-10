Porsche var lenge et lite nisjemerke i Norge. Salget begrenset seg gjerne til noen titalls biler i året. Men så begynte den tyske sportsbilprodusenten å lefle med SUVer, man fikk sedan med firehjulsdrift - og etterhvert også ladbare hybrider. Alt sammen økte interessen blant norske kjøpere. De siste årene har man satt salgsrekord hvert år.

Men helt vilt ble det først da de lanserte sin første elbil – Taycan. Den kom på markedet i år – og responsen lot ikke vente på seg.

Akkurat nå er det nedtelling til utlevering av bil nummer 1.000. Totalt hadde Porsche registrert over 1.200 biler per september. Det er en økning på spinnville 309 prosent (!), fra samme periode i fjor.

Men det er ikke bare SUV-er, ladbare hybrider og Taycan som selger rekordbra. Det gjør nemlig også selve ikonet i Porsche-sortimentet: 911.

Nye 911 har fått et langt mer moderne interiør enn sine forgjengere.

Mange varianter

Den siste generasjonen av 911 – som har internkoden 992 – kom på markedet i 2019. Da var det Carrera S og Carrera 4S som ble lansert. De to har samme motor, en 3-liter på 450 hk, forskjellen er at 4S har firehjulsdrift.

Siden har det kommet en rekke andre varianter. Nå får du den blant annet som Targa, GTS og cabriolet.

Rosinen i pølsa er at toppmodellene Turbo og Turbo S, også er på plass i sortimentet.

Denne silhuetten tar du ikke feil av! Porsche har vært svært tro mot grunndesignet gjennom flere tiår.

Kommer til å bli rekordår

– Vi har ikke noe definert mål på 911-salg per år, men de senere årene har vi levert over 100 nye i året. Vi er veldig fornøyde med at vi har klart det allerede nå i år, så det kommer til å bli et rekordår for vår kjernemodell, sier administrerende direktør hos Autozentrum Sport, Morten Scheel.

Han synes det er ekstra moro at bortimot en fjerdedel av de solgte 911-ene kommer til å være toppmodellen 911 Turbo S.

Porsch 911 Turbo S er den dyreste 911-varianten. I Norge koster den deg drøyt 3,2 millioner kroner.

Råskinn

Turbo S er nettopp lansert, og får en startpris på drøyt 3 millioner kroner i Norge. Da får du vanvittige ytelser.

3,8-literen er på 650 hk / 800 Nm. Det gir et enormt skyv. 0-100 km/t tar kun 2,7 sekunder. Toppfarten er nå hele 330 km/t.

For en del entusiaster blir dette også en litt spesiell modell, fordi det trolig er den siste 911 Turbo S-generasjonen som ikke bruker noen form for elektrifisering.

Innstegsmodellen

Den billigste 911 er Carrera. Den har bakhjulsdrift, 385 hk – og starter på omtrent halvparten av prisen på en Turbo S.

Men noen sinke i trafikken er den ikke. 0-100 km/t leveres på bare 4 sekunder blank. Toppfarten er bare 7 km/t unna 300 km/t.

Vi tar med at innstegsmodellen i Porsche-familien er 718 Cayman PDK. PDK betyr automatgir – og Cayman er en liten, toseters sportsbil.

Med 300 hk koster den 888.000 kroner.

Skal du ha billigere Porsche enn det, må du lete på bruktmarkedet. Der ligger det i skrivende stund faktisk over 900 biler til salgs, så mulighetene er mange ...

Det er mange som drømmer om å ha en slik stående i garasjen ...

