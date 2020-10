Fersk TV 2-måling: Trump spiser seg innpå Biden

For andre gang på rad kutter president Donald Trump ned på forspranget til Joe Biden. Det viser TV 2s vektede snitt av de siste målingene i USA. Joe Bidens forsprang er nå redusert til 7,8 prosentpoeng. Dermed er presidenten tilbake omtrent der han var før sykehusinnleggelsen 2. oktober.

Hvis vi sammenligner med valget for fire år siden hadde Hillary Clinton en ledelse på 5,8 prosentpoeng på denne dagen. Det vi har kalt «Clinton-kollapsen» var i gang og på valgdagen endte den tidligere førstedamen 2,1 prosentpoeng foran Donald Trump.

Hvis Joe Biden skulle falle like mye før årets valg ender han med 4,1 poeng mer enn Trump nasjonalt. Hvis det skulle skje viser våre modeller i praksis dødt løp mellom Biden og Trump.

– Da er må vi trolig vente til sent desember før vi vet hvem som vinner, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

Vippestatene

At Trump styrker seg nasjonalt reflekterer selvfølgelig utviklingen i vippestatene. I dag vipper Georgia og Ohio tilbake til Trump med til sammen 34 valgmenn. Dermed har Trump tatt bedre kontroll over det vi har kalt andre forsvarslinje. Han styrker seg også litt i North Carolina, Texas og Iowa.

Ved å stjele to stater tilbake fra Joe Biden gjør Donald Trump situasjonen litt lysere for seg selv. Han har nå 209 valgmenn mens Biden har 329.

Biden mister 34 valgmenn til Trump. Grafikk: Helge Knudsen/TV 2

Skal Trump vinne må han stjele ytterligere 61 valgmenn fra Biden. Han må ta North Carolina - og flere av statene i første forsvarslinje. Altså statene Trump vant med minst margin i 2016. Også her knepper Trump inn på forspranget i dag, men det er langt igjen. Det er jevnest i Arizona og Florida.

Florida

Blant statene Trump MÅ vinne er Florida med sine 29 valgmenn desidert viktigst. Samtidig er staten notorisk vanskelig å spå. Tre av de siste fem valgene har marginen mellom presidentkandidatene vært mindre enn 1,2 prosentpoeng.

Også i år er det ekstremt jevnt. Kurven under viser TV 2s snitt de siste ukene, med Biden ett litte hakk foran.

Men, som de sier i USA: It's too close to call.