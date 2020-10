Nye og ladbare Kuga har gitt Ford en opptur i det norske markedet i år. Rommelig og praktisk SUV med mulighet til å kjøre inntil 56 kilometer på strøm – det er ikke uventet en attraktiv kombinasjon for mange kunder.

Men Ford har også fått noen uventede utfordringer med denne modellen. Tilbake i august skrev vi i Broom at Ford da hadde en tilbakekalling av alle ladbare Kuga-eksemplarer, produsert før 26. juni i år.

De som hadde rukket å kjøpe en av disse bilene, ble kontaktet og fikk beskjed om at de fortsatt kunne kjøre sin Kuga, men ikke lade bilen før de fikk nærmere informasjon.

Får fortsatt ikke lade

Årsaken var ifølge Ford at de hadde fått rapport om at fire Kuga-eksemplarer hadde brunnet, som følge av at batteripakken hadde blitt overopphetet. Det skal ikke ha blitt rapportert om skader eller uhell som følge av disse brannene.

Nå er vi i oktober, og Ford har ennå ikke funnet en løsning på problemet. De berørte kundene har fortsatt beskjed om at de kan kjøre sin Kuga, bare ikke lade bilen. Ford har også stoppet utleveringene av den ladbare hybridutgaven av Kuga.

Den siste tiden har vi i Broom blitt kontaktet av flere Kuga-eiere, som forteller at de ikke kan bruke bilene sine slik de hadde forventet.

Kuga fikk en opptur i det norske markedet da den kom i ny utgave og som ladbar hybrid. Men nå har Ford måttet stoppe utleveringen av biler.

Stoppet utleveringene

– Vi har kun registrert problemet på et lite antall biler, men for å være helt på den sikre siden, ber vi fortsatt alle våre kunder som har Kuga ladbar hybrid om å kjøre bilen i kjøremodus Auto EV og ikke benytte ladekabel for å lade bilens høyspenningsbatteri. Så snart vi har en godkjent reparasjonsprosedyre, vil vi ta kontakt med berørte kunder og avtale tidspunkt for utbedring. Våre forhandlere har verkstedkapasitet og kompetanse, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

– Dere har også stoppet utleveringene av denne utgaven?

– Ja, i en situasjon der en bilmodell har en aktiv sikkerhetskampanje, er vi forhindret fra å levere ut nye biler til kunder. Det betyr at de som nå skulle fått sin nye Kuga ladbare hybrid, må vente til vi er helt sikre på at vi har funnet årsaken til problemet og løsningen er godkjent. Vi har forståelse for at dette kan være utfordrende på flere måter og gir de kundene det gjelder en treårs serviceavtale, med to årlig kontroller og en hovedservice, som takk for tålmodigheten, forteller Sønsteby.

56 kilometers rekkevidde på strøm er en av styrkene til ladbare Kuga.

Gavekort på drivstoff

Hun legger til:

– Dersom forsinkelsen medfører en mobilitetsutfordring, vil våre forhandlere sammen med den enkelte finne midlertidige løsninger frem til deres nye Kuga ladbare hybrid er klar.

Ford kompenserer også de som nå ikke får ladet bilen sin:

– Vår førsteprioritet er de kundene som allerede har fått sin nye Kuga ladbare hybrid og vi vet at mange kunder har kjøpt den blant annet for å spare penger på drivstoff, ved å kjøre bilen mest mulig i helelektrisk modus. Som en kompensasjon for at de ikke fullt ut får utnyttet bilen, vil Ford Motor Norge derfor gi disse kundene et gavekort på drivstoff til en verdi av 5.000 kroner til bruk på Circle-K stasjoner i Norge. I tillegg til serviceavtale med kontroller og en hovedservice. Dette er alle kunder allerede informert om, forteller Sønsteby.

Ford gir nå eierne av ladbare Kuga gavekort på drivstoff, for å kompensere at de ikke kan lade bilen.

Gjelder ikke diesel eller hybrid

Hun understreker at disse problemene kun gjelder den ladbare hybriden, ikke de øvrige utgavene av Kuga.

– Dette gjelder ikke nye Kuga diesel med produksjon fra oppstart, heller ikke Kuga hybrid med AWD som går i produksjon i november. Disse leveres fortløpende til kunder, avslutter Anne Sønsteby.

