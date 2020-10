Norge slutter seg til EU-sanksjoner mot Russland

Utenriksministrene i EU støttet onsdag kveld et forslag om å innføre sanksjoner mot Russland. Torsdag morgen ga Norge sin tilslutning til forslaget.

EU innfører sanksjoner mot Russland i dag etter forgiftningen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. EU går inn for straffetiltak mot seks navngitte personer.

Torsdag morgen opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK at Norge slutter seg til sanksjonene.

Navalnyj har vært innlagt på sykehus i Tyskland etter at han ble forgiftet i hjemlandet. Ifølge tyske myndigheter sto Russland bak forgiftningen.

Russland nekter for å ha forgiftet landets opposisjonspolitiker.

Avgjørelsen om sanksjoner ble tatt under et møte med EU-ambassadører i Brussel etter at EUs utenriksministre ble enige om å innføre nye sanksjoner mot Russland mandag, skriver nyhetsbyrået DPA.

Sanksjonsforslaget ble lagt fram av Frankrike og Tyskland. Flere laboratorier har fastslått at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok, noe de to landene mener ikke kan ha skjedd uten at russiske myndigheter var involvert.

De seks russerne vil bli nektet innreise til EU, samtidig som verdier de måtte ha plassert i unionen, vil bli holdt tilbake. Planen er at sanksjonene skal tre i kraft innen få dager.