Jente (8) døde etter grusom trampoline-tortur

I ekstreme temperaturer ble jenta tvunget til å hoppe på en trampoline flere timer i strekk. Et ektepar risikerer dødsstraff etter hendelsen.

En varm sommerdag 29. august rykket politiet ut til et hjem i Odessa, Texas. Der fant de en livløs jente på åtte år. Nesten to måneder senere er politiet ferdig med etterforskningen av dødsfallet, og nå er jentas foresatte arrestert.

Rettsmedisineren har konkludert med at jenta døde av dehydrering, etter å ha blitt tvunget til å hoppe på en glovarm trampoline flere timer i strekk, skriver ABC News.

Avstraffelse

Ifølge politiet ble trampolinen brukt som en avstraffelsesmetode, og ekteparet Daniel og Ashley Shcwarz er nå siktet for å ha drept åtteåringen. Dersom de blir funnet skyldig risikerer begge dødsstraff.

– Etterforskningen har avslørt at barnet på åtte år ble straffet og fikk ikke lov til å spise frokost. Hun ble tvunget til å hoppe på trampolinen uten stans i en lengre periode, sier politiet i en uttalelse.

– Ytterligere etterforskning viser at barnet ikke fikk lov til å drikke vann fordi hun ikke hoppet, heter det videre.

Ekstreme temperaturer

Som om ikke avstraffelsen var grusom nok i seg selv, var det i tillegg svært varmt på den skjebnesvangre dagen. Ifølge politiet viser undersøkelser fra åstedet at trampolinen hadde en temperatur på over 43 grader, mens det på bakken var hele 65 grader.

– 8. oktober mottok politiet den endelige obduksjonsrapporten, som kategoriserer dødsfallet som et drap, hvor dødsårsaken er dehydrering, bekrefter politiet.

En talsperson for politiet kan ikke bekrefte om barnet var plassert i et fosterhjem, men opplyser at drapssiktede Daniel og Ashley Schwarz er barnets ikke-biologiske foreldre.