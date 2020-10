Dedikerte opptreden til kona etter at de mistet sønnen

En berørt John Legend sang for kona, Chrissy Teigen, under nattens Billboard Music Awards.

Natt til torsdag ble årets Billboard Music Awards avholdt i Dobly Theater i Los Angles, ledet av sanger Kelly Clarkson.

I løpet av showet opptrådte flere artister, blant dem John Legend som dedikerte sin forhåndsinnspilte opptreden av «Never Break» til kona, Chrissy Teigen. Tidlig i oktober delte paret at de hadde mistet sin ufødte sønn, Jack.

– Vi er sjokkert og i den dype smerten du bare hører om, men som vi aldri har opplevd før, skrev Teigen i et innlegg på Instagram.

– Denne er til Chrissy, sa en tydelig berørt Legend, før han sang.

«Never Break» er en av sangene på Legends syvende album «Bigger Love» som lå på 19. plass på Billboards 200 albums-liste da det ble sluppet i juni. Opptredenen var en av flere som var forhåndsinnspilt, ifølge AP News.

Vant flest priser

Post Malone, som var nominert til 16 priser, stakk av med kveldens gjeveste pris, beste artist, og fikk med seg åtte priser til.

– Jeg er overveldet av kjærligheten alle har vist meg, sa Malone, som også vant beste rap-artist, beste mannlige artist og beste rap-album.

RENT BORD: Post Malone stakk av med ni priser under nattens Billboard Music Awards. Foto: ich Polk/NBC/

Den unge sangeren Billie Eilish(18) lå også godt an til å vinne. Hun var nominert til 12 priser i årets utdeling og vant tre av dem: Top 200 album for debutalbumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», som hun vant en Grammy for i januar, prisen for beste kvinnelige artist og prisen for beste nye artist.

– Takk til alle kvinnene før meg som har banet vei. Jeg elsker dere, sa Elisih etter å ha vunnet prisen.

Uten publikum

Utdelingen foregikk i et tomt Dobly Theater i Los Angles på grunn av den pågående koronapandemien. Kelly Clarkson, som ledet utdelingen for tredje gang, startet showet med å synge Steve Windwoods «Higer Love» som i fjor ble svært populær etter at Whitney Hustons versjon ble remixet av norske Kygo.