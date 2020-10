Derfor var onsdagen en enorm jubelkveld for Norge

Sammendrag øverst!

Norge - Nord-Irland 1-0

Norge kjempet seg til en 1-0-seier over Nord-Irland onsdag, og styrer dermed fremdeles egen skjebne i Nations League-gruppen på nivå B.

Mer om det lengre nede i artikkelen.

Den europeiske nasjonsturneringen i seg selv er imidlertid ikke det eneste Norge kjemper om i landskampene som gjenstår denne høsten.

I hver eneste kamp man spiller står det nemlig også om viktige rankingpoeng, som påvirker FIFA-rankingen som igjen påvirker UEFAs seeding av VM-kvalifiseringsgruppene som skal foretas før trekningen i desember.



To norske seire på rad etter Serbia-nedturen gjør at Lars Lagerbäcks lag nå vil ha forbedret sin poengsum sammenlignet med hva man kom inn i oktober-kampene med. Da lå Norge på 25. plass på den europeiske rankingen. Nå har Norge klatret til 24. plass og er mye nærmere den svært viktige 20. plassen.

For at Norge skal kunne få en VM-gruppe med realistiske sjanser for å kapre en av de to øverste plassene er man trolig nødt til å havne på seedingsnivå to, og for å havne der må man være blant Europas 20 beste nasjoner etter landskampene i november.

Les mer om hvordan VM-veien kan bli lettere for Norge her.

Vinner Norge sine egne kamper, er sjansene gode for å klare dette bykset, men man er også avhengig av at noen av nasjonene foran taper sine kamper. Og i så måte var onsdagen en virkelig jubelkveld for det norske laget.

Slik ser rankingen ut nå: 17. Serbia (1489,2)

18. Tyrkia (1486,1)

19. Russland (1480,2)

20. Irland (1467,4)

21. Slovakia (1466,5)

22. Island (1460,7)

23. Nord-Irland (1458,5)

24. Norge (1456)

25. Romania (1455,2)





I tur og orden tapte fem av de seks lagene foran Lars Lagerbäcks lag sine kamper, samtidig som Norge gjorde jobben mot nord-irene på et iskaldt Ullevaal. I tillegg til Nord-Irland, som lå fire plasser foran oss, ble det nemlig nederlag både for Slovakia, Island, Romania og Tsjekkia onsdag kveld.

– Det er positive nyheter. Det er et delmål vi har, og ikke noe vi kan påvirke selv. Vi skal naturligvis fokusere på å vinne våre kamper, og jeg har ikke rukket å se på resultatene, men det er naturligvis positivt med tanke på seedingsaspektet forut for VM-kvaliken, sier Lars Lagerbäck til TV 2 på pressekonferansen etter onsdagens seier.

Onsdagens resultater betyr at Norge går ut av denne samlingen med fire plusspoeng. Kun 11,4 poeng skiller nå opp til den forgjettede 20. plassen (Irland), som altså vil gi plass på seedingsnivå to i desember. En seier i Nations League-kamp gir i overkant av 7 poeng, seier i treningskamper verdsettes noe mindre og seier i playoff-kamper verdsettes noe mer. Tap gir tilsvarende minuspoeng. Lagerbäck er klar på at det potensielt kan utgjøre en stor forskjell å havne på andre kontra tredje nivå i seedingen.

– Det betyr sikkert en del, om vi ikke har maksimal uflaks og får et kjempetøft lag fra tredje gruppe om vi klarer å bli seedet i andre gruppe, sier svensken.

Flere avgjørende kamper spilles i november. Nations League-finalen mellom Slovakia og Nord-Irland (nivå B) peker seg ut som en nøkkelkamp for Norges seedingsnivå. Sett med norske øyne er det ideelt om Nord-Irland vinner denne kampen etter straffekonk. Norge må også håpe på at enten Tyrkia eller Russland taper alle sine oppgjør i november. De to landene møtes 15. november.

Danmark har for øvrig passert både Nederland og Tyskland på FIFA-rankingen og styrer mot toppseeding før VM-kvaliken.

Nord-Irland kan hjelpe Norge

En god VM-seeding er vel og bra, men Nations League kan også - som det ble til EM-playoffen - være Norges backup-mulighet for et mesterskap også denne gang.

Forut for de to avgjørende kampene i november er vi nemlig á poeng med Østerrike, hvilket betyr at seier i Wien med bedre resultat en de slo oss med på Ullevaal vil være nok til å vinne gruppen og rykke opp til Nations Leagues nivå A.

Skulle Nord-Irland ta poeng mot Østerrike, vil Norge også kunne vinne gruppen med uavgjort i Wien dersom vi selv gjør jobben mot Romania. Og til tross for at nord-irene er jumbo til nå, lover landslagssjefen et motivert lag til oppgjørene i november. Da spiller de først om EM-plass mot Slovakia, før de altså kan gi Norge en håndsrekning i Nations League om de tar seg av Østerrike for oss.

– Jeg er skuffet over at vi kun har tatt ett poeng til nå, men vi hadde en stor kamp mot Bosnia i playoffen. Vi måtte se etter spillere, vi er et lite land og vi merker det når vi utelater tre-fire mann. Det å vite at vi har spillere som kan ta steget opp uten at det svekket oss gjorde meg glad, sier Ian Baraclough til TV 2.

Kan få VM-playoff-plass via Nations League også

Blir det gruppeseier for Norge, har man også satt seg i posisjon til potensielt å kunne bli en av to gruppevinnere som sniker til seg en VM-playoffplass dersom man ikke skulle klare det via ordinær kvalik neste år.

De to høyest rangerte gruppevinnerne fra Nations League får nemlig en slik plass, og det er sannsynlig at i hvert fall de fire vinnerne på nivå A vil klare en ordinær VM-plass eller VM-playoff uten behov for å benytte seg av bakveien.

Derfor må Norge konsentrere seg om å bli en bedre gruppevinner enn minimum to av de tre andre på nivå B, noe som er svært sannsynlig dersom det blir seks poeng på de to siste kampene. I teorien kan det allikevel ikke være nok, ettersom både Russland (gruppe B3) og Wales (gruppe B4) står med ti poeng etter fire kamper. Norge har som kjent ni.