Brudd mellom KS og Legeforeningen i legemeklingen

Natt til torsdag konstanterer Riksmekleren at det ikke er mulig for partene å komme til enighet i særavtalen.

Særavtalen omhandler legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger. Etter en lengre mekling har partene ikke klart å nå frem til en enighet, og Legeforeningen planlegger nå en streik fra 26. oktober.

Hvor mange som blir tatt ut i streik blir først klart 22. oktober, altså neste torsdag.

- Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforening i en pressemelding.

Særlig den høye arbeidsmengden for legevaktleger var et tema under meklingene. Til tross for at begge parter er enige om at arbeidsmengden var for høy, maktet man ikke å finne en løsning natt til torsdag.



- Vi søker alltid å finne gode avtaleløsninger, av hensyn til både pasientene og våre medlemmer. Men KS vil ikke forplikte kommunene til helt nødvendige tiltak for å redusere legevaktbelastningen og styrke den samfunnsmedisinske beredskapen, sier Hermansen.



På andre siden av forhandlingsbordet satt Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder i KS. Han understreker at de strakk seg langt under meklingen, og er skuffet over utfallet.

– Vi beklager at de velger å utsette tredjepart for en streik. Vi har strekt oss langt for å prøve å få ned vaktbelastningen for leger, særlig i distriktene, men ikke noe som legene har valgt å akseptere, sier Gangsø natt til torsdag.

Han frykter streiken vil få konsekvenser særlig i distriktene, og retter samtidig et stikk mot Legeforeningen.

– Dette kan bety at befolkningen i distriktene ikke får den helsetjenestene de kan forvente. Alle andre arbeidstakergrupper har tatt ansvar i en svært vanskelig situasjon for landet, men altså ikke Legeforeningen, legger han til.