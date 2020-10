– Jeg har vært gjennom mye jævlige ting. Mye helvete, rett og slett

Se intervjuet med Strandberg i vinduet øverst!

– Var det ikke det da?

Stefan Strandberg gliser i intervjusonen etter å ha blitt konfrontert med at de fleste på Ullevaal et øyeblikk trodde det var han som ble matchvinner mot Nord-Irland onsdag.

Reprisene viste imidlertid at stopperens stuss aldri var i nærheten av å ha retning mot noen nettmasker, og at det for evig tid vil stå Stuart Dallas (selvmål) i rubrikken for hvem som scoret oppgjørets eneste mål denne Nations League-kvelden.

For Strandberg var det allikevel et stort øyeblikk å kunne heve armene og bli omfavnet av landslagskameratene etter scoring på Ullevaal-gresset, i det som var hans andre landskamp på rad fra start.

Forut for disse oktober-kampene hadde det gått fire år siden sist den sympatiske sørlendingen representerte det norske landslaget, i det som for 30-åringen har vært en periode han selv må bruke de mørkeste ord for å beskrive.

– Jeg har vært gjennom mye jævlige ting, altså. Mange operasjoner og ekstremt mye skader. Mange opptreninger. Mye helvete, rett og slett, sier en åpen Strandberg.

Den nåværende Ural-stopperen har siden oppgjørene mot Aserbajdsjan og San Marino i oktober 2016 - hans forrige kamper med flagget på brystet - skiftet klubb fire ganger og operert akillessene i begge beina tre ganger hver.

– Nå funker kroppen litt bedre. Jeg har fortsatt en liten vei å gå og et par uker til for å komme i enda bedre form, men det kommer seg. Da vet jeg at jeg har noe å bidra med på dette nivået her, sier Strandberg.

Broren døde av kreft for 2,5 år siden

Han var en av Norges mest lovende stoppere i en årrekke, kaptein på U21-landslaget som tok seg til EM-semifinale i 2013 og blant Eliteseriens beste både i Vålerenga og Rosenborg. Profftilværelser i både tysk, russisk og italiensk fotball er imidlertid blitt preget av skader, og for mange var han i ferd med å bli «den glemte mannen» i Norges bakre rekker.

Strandbergs største tap har uansett uten tvil vært utenfor banen. Han har tidligere snakket åpent om tapet broren Kenny, som døde av kreft i januar 2018. I forbindelse med et kortvarig comeback i landslagstroppen i fjor sommer fortalte han gråtkvalt til TV 2 om sykdommen, dødsfallet og hvordan det har vært å håndtere den store tragedien.

Et våkent øye har også kunnet observere at Strandberg har foretatt en markering opp mot himmelen i det han har entret kampene han har spilt den siste uken.

– Jeg har ham alltid her, sier midtstopperen, peker på en tatovering på armen, og fortsetter:

– Jeg tenker alltid på ham når jeg går ut for å spille kamper. Han så alltid kampene mine, var på alle kampene han kunne. Han har lært meg det jeg kan om fotball. Det er derfor jeg står her i dag. Jeg tenker selvfølgelig på ham hver gang jeg spiller, så jeg kunne ønske han kunne være her og se det.

Stefan Strandberg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Roses av lagkamerat og landslagssjef

Strandbergs comeback høster også ros hos lagkamerat Omar Elabdellaoui, som uttalte seg om sin forsvarskollegas kamp på pressekonferansen etter onsdagens kamp.

– Jeg er glad på hans vegne. Han kommer inn her og gjør det veldig bra. Du ser at det betyr mye for ham, og det er viktig for laget her også at det er flere som gjør det bra. Det er veldig positivt at han gjør det så bra som han gjør når han først spiller, sier høyrebacken.

Strandberg var altså innom troppen til Lars Lagerbäck i fjor sommer uten å spille, men har i løpet av den siste uken styrket sitt kandidatur til videre spilletid under svenskens ledelse. Landslagssjefen skryter av Strandbergs prestasjoner etter at han vendte tilbake til Russland og Ural etter et heller mislykket opphold i Trapani i Serie B forrige sesong.

– Han har vært en lederskikkelse i det man har sett av kamper der. Dessuten har han gjort et veldig bra inntrykk her, og ikke bare på banen. Han er en veldig klok fotballspiller, og han har bra spilleforståelse rundt hvordan vi skal spille. Det føles som en veldig positiv spiller å ha i gruppen, sier Lagerbäck.

Neste mulighet for Strandberg og Norge er i Nations League-kampene mot Romania og Østerrike i november. Da skal det avgjøres hvorvidt det nok en gang kan bli opprykk, denne gang til nivå A, og om man klare å skaffe en potensiell backup-plass til VM-playoff.

Se sammendrag av onsdagens kamp i vinduet nederst!