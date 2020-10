Lagerbäck med klar tale: – Det er ikke forsvarlig

Landslaget spilte sin tredje kamp på en uke i 1-0-seieren over Nord-Irland onsdag. Det er for mye ifølge landslagssjefen.

Sammendrag øverst!

Norge - Nord-Irland 1-0

Norge slet seg til 1-0 over Nord-Irland i det som var alt annet en en imponerende aften på Ullevaal onsdag kveld. Oppgjøret var det tredje på en uke, og for flere av spillerne har det blitt mye spilletid i alle kampene.

Landslagssjef Lars Lagerbäck er klar på at det ikke er forsvarlig å holde på på den måten det er blitt lagt opp til i denne landslagsperioden.

–Nei, det er ikke en gang forsvarlig å spille to kamper med to dager imellom, så rent fysiologisk så er det ikke bra. Vi skal vel ikke skylde på det, for det er likt for begge lagene, men det er selvsagt. Alle som kan litt medisin og fysiologi sier at det ikke er bra, sier svensken.

– Det innvirket kanskje i dag

Norge tapte 1-2 mot Serbia torsdag i forrige uke, fikk en opptur med 4-0 mot Romani søndag, men virket tunge igjen mot nord-irene onsdag kveld. Lagerbäcks oppsummering av hvordan «den nye landslagshverdagen» har vært taler for seg selv.

– Fysisk synes jeg de har gjort det bra. De er dyktige på å spise og hvile, og vi har fått «hjelp» av pandemien også. De har ikke kunnet være ute noe. Så det har de klart bra, men vi merker det litt i dag. Det innvirket kanskje litt på kampbildet, sier Lagerbäck.

Nord-Irland hadde gjort ti bytter fra sitt lag som tapte 0-1 mot Østerrike i helgen, mens Norge brukte ni av de samme utespillerne fra start som i Romania-kampen. Omar Elabdellaoui var blant dem som startet samtlige av Norges kamper, og som fikk bokført nesten 300 minutter fotball på en uke.

– Det er ikke optimalt. Det blir mye. Men det er det samme for de andre også. Det er bare å gjøre det man kan for å bli klar til kamp, men jeg kjenner det på kroppen, sier Galatasaray-backen.

Tre kamper også i november: – Kan gjøre det til en fordel

Neste gang landslaget skal samles i november blir det også tre kamper, da det kommer en treningskamp - trolig mot Israel - i forkant av de to avgjørende Nations League-kampene mot Romania og Østerrike.

– Det blir dessverre veldig tett da også. Men vi kan gjøre det til en fordel. Da blir det først en treningskamp, og da kan man trolig prioritere en hel del spillere som ikke har spilt så mye. På den måten er det en fordel.

– Fysiologisk er det ikke bra, men det er jo pandemien som gjør at det blir tre kamper. Vi skal ikke klage for mye. Det er mer gøy å få spille kamper, selv om det sliter på spillerne, sier Lagerbäck.