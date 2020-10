– De to verste månedene i mitt liv

Se intervjuet med med en åpenhjertig Joshua King i videovinduet øverst.

– Det har ikke vært de letteste månedene for meg mentalt, sier Joshua King til TV 2.

28-åringen fikk sjansen fra start mot Nord-Irland, men leverte langt under det som forventes.

Nå forteller Bournemouth-spissen om en tung tid.

– Det er mye skriverier, mye ting. Jeg vil ikke kommentere for mye nå. Men jeg håper å dra tilbake, overgangsvinduet er fortsatt åpent, så vi får se. Jeg vil begynne å spille igjen og komme i god form, det er det viktigste, svarer King.

– Mange dømmer utifra hva de ser de 90 minuttene, men vet ikke hva som skjer bak kulissene. Fotball er ferskvare. Dere kommer til å finne ut av det en dag, det garanterer jeg, men jeg kan ikke kommentere så mye nå som jeg er hvor jeg er. Det har vært tøft, men jeg vil ikke at noen skal synes synd på meg. Det er dette jeg skrev under på da jeg begynte å spille fotball, men jeg skulle ønske at ting ble ordnet før det faktisk ble ordnet, sier King.

Åpner om klubbskifte

Fredag stenger vinduet der Premier League-klubber kan hente fra Championship.

– Helt ærlig, så vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Det er veldig mye som har skjedd. Jeg kunne ha skrevet en bok om hva som har skjedd de to siste månedene, og det hadde definitivt blitt en bestselger.

– Skal jeg være ærlig, har det vært de to verste månedene i livet mitt. Men jeg kan ikke komme med en grunn, sier King.

28-åringen har tidligere vært koblet til italienske klubber, men er fremdeles under kontrakt med Bournemouth.

– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg allerede signert for en klubb og startet sesongen, spilt fire kamper og vært i toppform. Jeg tror klubben helst vil at jeg skal være der, men som sagt, jeg følte at jeg hadde gjort mitt og vært lojal mot klubben i mange år. Vi hadde en avtale mellom oss etter det som skjedde i januar, sier King.

Landslagssjefen håper at Romsås-gutten får det som han vil før overgangsfristen.

– Jeg håper virkelig at det løser seg nå og at han får komme i gang. Han er ikke i en bra situasjon. Jeg synes han gjorde gode innhopp de tidligere kampene, men det synes i visse situasjoner. Han er litt rusten, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

– Jeg savner å trene og spille fotball på det høyeste nivået

King legger ikke skjul på at han setter høye krav til seg selv og innrømmer at han savner å spille fotball på et internasjonalt toppnivå.

– Det eneste er at jeg savner å trene godt og spille fotball på det høyeste nivået. Og selvfølgelig å komme tilbake i god form. Jeg er min egen største kritiker, sier King.

– Hadde du spurt meg for to måneder siden om jeg trodde at jeg skulle være i Bournemouth etter det jeg er blitt lovet, hadde jeg svart 110 prosent nei. Men etter alt som har skjedd de to siste månedene – med ting som kommer ut etter hvert ... jeg må bite tennene sammen, jobbe hardt og gjøre det jeg kan, sier han.

– Det er litt spesielt å være fotballspiller som har ni måneder igjen av kontrakten. Vi får se om jeg drar nå i januar eller i sommer, fullfører King.

Se intervjuet med en åpenhjertig Joshua King i videovinduet øverst!