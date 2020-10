Donald Trumps sønn testet positivt for korona

I en tekst publisert på nettsiden til Det hvite hus skriver førstedame Melania Trump om sin opplevelse med koronaviruset.

Der skriver Melania at sønnen Barron Trump, i likhet med sine foreldre, testet positivt for koronaviruset.

Barron har siden testet negativt for viruset.

Melania skriver om hvordan hun og ektemannen testet positivt for covid-19, og at hennes tanker naturlig nok gikk til sin sønn Barron.

– Til min store lettelse testet han negativt, men som så mange andre foreldre de siste månedene, kunne jeg ikke la være å tenke «hva med i morgen eller den neste dagen?», skriver førstedamen.

– Frykten min ble et faktum da han ble testet igjen, og den var positiv. Heldigvis er han en sterk tenåring og viste ingen symptomer. På en måte var jeg glad for at alle tre gikk gjennom dette på samme tid, slik at vi kunne ta vare på hverandre og tilbringe tid sammen.

Melania forteller at hun selv hadde lite symptomer da hun ble diagnostisert, men at symptomene traff henne som en berg- og dalbane i dagene etter den positive testen.

– Jeg hadde vondt i kroppen, hostet og hadde hodepine, og følte meg ekstremt sliten hele tiden. Jeg valgte en mer naturlig måte med tanke på medisiner, og gikk mer for vitaminer og sunn mat. Vi hadde fantastiske pleiere rundt oss og vil for evig være takknemlig for behandlingen vi fikk fra Dr. Conley og hans team, skriver Melania.