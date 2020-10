Maguire utvist da Eriksen straffet England

England - Danmark (0-1) 0-1

Danmark tok en kruttsterk trepoenger på Wembley onsdag kveld. Christian Eriksen ble kampens eneste målscorer da han scoret på straffespark i 1. omgang.

Men danskene må nok gi Manchester United-kaptein Harry Maguire mye av æren – som rett og slett hadde en tung dag på jobben.

Kun halvtimen var spilt da Manchester United-stopperen måtte forlate banen.

27-åringen viste knotter ved to anledninger da han først taklet Youssuf Poulsen, før han senere satte knottene i leggen på Kasper Dolberg.

Manchester United-kapteinen ble dermed utvist etter å ha fått gult kort i begge situasjonene.

– Den forferdelig tunge serieåpningen til Harry Maguire blir bare verre og verre. To forseelser, to gule kort. Det er lite protester fra Harry Maguire og det er lite protester om noe fra medspillerne. Jeg syntes fra første øyekast at det så ut som en ganske klink avgjørelse, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

Få minutter senere ble danskene tildelt straffespark da Thomas Delaney gikk i bakken i duell med Kyle Walker. I sin landskamp nummer 100 var Christian Eriksen sikker fra krittmerket og ga danskene ledelsen.

Dermed topper Belgia gruppen med ni poeng. England ligger på tredjeplass med dårligere målforskjell enn Danmark – begge har syv poeng.