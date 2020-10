Biden slår ikke an hos unge velgere: – Mannen er jo dement

– Black lives matter, roper Joy Harrold, som skøyter avgårde i midten av det rullende demonstrasjonstoget gjennom San Jose, California.

Responsen på utropet lar ikke vente på seg og snart roper de vel 200 demonstrantene «Black lives matter» i kor.

Mange av dem har slagord som «Defund the police» og «Reparations for slavery now!» tusjet på t-skjorter og papplakater. Det skorter med andre ord ikke på politisk entusiasme, men når det kommer til det nært forestående presidentvalget er ikke den rullende horden like samstemte.

– Jeg støttet Bernie under primærvalgene. Han hadde en progressiv agenda som både jeg og vennene mine likte. Det var frastøtende å se hvordan sentrumskandidatene rottet seg sammen mot ham for at Biden skulle vinne, sier rulleskøytedemonstranten Amanda Trippler under en pustepause ved et lyskryss.

BERNIE-SUPPORTER: Amanda Trippler (rosa skjorte) var i likhet med mange unge Bernie-supporter under primærvalgene. Støtten til Biden sitter lenger inne. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Selv kommer hun til å stemme på Biden i november, men hun understreker at det er et valg mellom to onder.

– Mange i min generasjon vil ikke stemme på Biden. Mange vil ikke stemme overhodet. De venter på en demokratisk kandidat som vil avskaffe politiet og skape et mer rettferdig samfunn. Og det har jeg full forståelse for, sier hun.

Generasjonsskifte

Presidentvalget i år er på mange måter et vannskille i amerikansk valghistorie.

I flere tiår har de såkalte babyboomerne dominert amerikansk politikk. Generasjonen - født mellom 1946 og 1964 - har fostret presidentene Bill Clinton, George W.Bush, Barack Obama og Donald Trump og vært den største velgergruppen i hvert eneste presidentvalg siden 1980.

Men i år blir de trolig passert av den såkalte millenniumsgenerasjonen, som ble født mellom 1981 og 1996.

IKKE ENTUSIASITISK: Jessica Garcia sier hun ikke kjenner noen som er begeistret over å stemme på Joe Biden. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Millenniumsgenerasjonen skiller seg fra babyboomerne og tidligere generasjoner på en rekke områder. De er blant annet mer etnisk mangfoldige og høyere utdannet enn tidligere generasjoner. Meningsmålinger viser også at de har andre politiske holdninger.

Mens 45 prosent av alle babyboomere mener at klimaendringer er menneskeskapte, så istemmer 56 prosent av alle millenniumsbarn det samme utsagnet, ifølge forskningssenteret Pew.

Samme forskningssenter slår også fast at millenniumsgenerasjonen er mer tilbøyelige til å mene at afroamerikanere diskrimineres i USA, og aldersgruppen har også mer liberale politiske synspunkter når det gjelder abort og LGBT-rettigheter.

Gratis utdanning og helsehjelp

I tillegg til dette ønsker millenniumsgenerasjonen mer statlig innblanding enn de som er eldre enn seg, og mange vil gjøre høyere utdanning kostnadsfritt.

FORVIRRET: Kyle Ludwig (t.h.) sier han mest av alt er forvirret i årets valg. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

– Jeg synes det er absurd at man må ta opp dyre lån for å få seg en utdannelse, sier 25-åringen Surenmaa Sukhbataar, som TV 2 treffer i San Francisco.

Hun håper også at USA i fremtiden vil gi borgerne gratis helsehjelp.

– Helsehjelp bør ikke være et privilegium. Det bør være en menneskerettighet, sier hun.

Sukhbataar fikk nylig amerikansk statsborgerskap og er førstegangsvelger.

– Jeg skulle gjerne vært mer entusiastisk med tanke på valget i november. Trump har splittet folk de siste årene, og jeg synes ærlig talt han har dårlig moral. Og Biden ... Mannen er jo dement, sier Sukhbataar.

Ved siden av henne på trappa utenfor det viktorianske huset i San Francisco, sitter Kyle Ludwig.

– Baby, ikke si sånt, sier han og smiler.

Men heller ikke han er noen hengiven Biden-supporter.

– Jeg er ikke akkurat entusiastisk med tanke på å stemme i år. Jeg er mest forvirret, sier han.

Lav valgdeltagelse

Til tross for at Biden står lavt i kurs blant mange av de unge, så står millenniumsgenerasjonen samlet sett nærmere det demokratiske enn det republikanske partiet. Meningsmålinger viser også de er mer tilbøyelige til å stemme på Biden enn Trump.

Men spørsmålet er om de vil stemme i det hele tatt.

I 2016 var valgdeltagelsen nokså lav hos millenniumsgenerasjonen. Bare 51 prosent av de stemmeberettigede avla sin stemme, mens valgdeltagelsen blant babyboomerne var på 69 prosent.

– Unge stemmer ikke like ofte som gamle, slik har det alltid vært, sier statsviter Timothy Nokken ved Texas Tech University, og fortsetter:

– Men ved sist valg var man også i en situasjon der ingen av kandidatene vekket særlig engasjement blant de unge. Jeg tror det var hovedgrunnen til at så mange ble hjemme. I år tror jeg det blir annerledes. Men det er mest spekulasjon fra min side. Jeg tror mange opplever at dette et særdeles viktig valg.

HØYERE VALGDELTAGELSE: Valgdeltagelsen blant unge var lav sist. Statsviter Timothy Nakken tror den blir høyere i år. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

– Men valget i 2016 ble også karakterisert som et særdeles viktig valg. Og det ser jo ikke akkurat ut som Biden vekker engasjement?

– Nei, men Biden er ikke mislikt heller. Dessuten tror jeg at fire år med Trump har fyret opp mange demokratiske sofavelgere, og mange føler nok at dette er et enda viktigere presidentvalg enn sist. Flere av dem tok nok også lærdom av det overraskende valgresultatet i 2016. Demokratene ser også ut til å ha blitt bedre til å mobilisere velgere de siste årene og under mellomvalget for to år siden var valgdeltagelsen forholdsmessig høy blant unge velgere, blant annet her i Texas, sier han.

Rekruttering på bakken

Tilbake i San Jose står Brad Simmons med en bunke registreringsskjemaer. Ettersom rulleskøytedemonstrasjonen trekker mange unge, benytter han anledningen til å informere dem om hvordan de kan registrere seg før fristen går ut.

Pågangen er foreløpig laber, og Simmons er selv langt fra sikker på at valgdeltagelsen vil ta seg opp nevneverdig fra forrige gang.

– Det kommer an på mange faktorer. Vi vet ikke hvor mange valglokaler som vil være åpne på valgdagen, og mange er dessuten ikke vant til å stemme via posten.

DEMO PÅ TO HJUL: Det ble arrangert rullende demonstrasjonstog gjennom San Jose i California. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Simmons har ikke bestemt seg for hvem han vil stemme på i år.

– Jeg vil antageligvis stemme på Green Party, sier han.



– Demokratene tar ikke klimautfordringene på alvor, og det vil jeg gjerne si ifra om.

Joy Harrold støttet Bernie Sanders under primærvalgene og deler mange av Simmons synspunkter, men mener tiden nå er inne for å bekjempe Donald Trump.

– Jeg har mistet mye av tilliten til myndighetene og det politiske styresettet, men innstillingen min er at vi nå må konsentrere oss om valget i november. Bernie Sanders kommer ikke tilbake, i hvert fall ikke med det første. Vi må stemme på Biden nå.