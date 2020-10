Meklingen fortsetter på overtid

Meklingen i årets oppgjør for de ansatte i staten fortsetter på overtid utover natten. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland var en halv time over midnatt fremdeles optimist.



– Det er fremdeles bra fremdrift i meklingen, men vi trenger nok noen timer til før vi er i mål, sa Ruland til TV 2.



Ved midnatt var det også frist for meklingen både for fastlegene, ansatte i Oslo kommune. I minst ett av disse oppgjørene trodde Ruland at det vil bli en avklaring innen rimelig kort tid, men han ga ingen garantier.

– Vi har hatt fremdrift i meklingen på statssektoren, også disse siste par timene, så foreløpig er jeg optimist, sa Ruland til TV 2.

Dersom partene ikke kommer til enighet, vil LO i første omgang ta ut 100 medarbeidere i Kommunaldepartementet i streik. Dette departementet har arbeidsgiveransvaret i staten, og uttaket er gjort nettopp for å ramme arbeidsgiver mest mulig, men skjerme samfunnet og publikum for øvrig.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund tar ut 70 fra Forsvarsdepartementet, mens 115 Unio-medlemmer fra blant annet politietaten og Utdanningsdirektoratet står streikeklare.

Akademikerne har varslet at de tar ut 784 medlemmer i åtte virksomheter, blant annet Kripos og Legemiddelverket.

Den største nøtten i statsoppgjøret er lønn. Arbeidsgiverne mener ansatte i staten allerede har fått 1,2 prosent i lønnsøkning i form av det såkalte overhenget, det vil si effekten i år som følge av fjorårets oppgjør.

Med en forventet lønnsøkning i form av lokale tillegg og ansiennitetsopprykk på 0,5 prosent, stanger de statsansatte i taket på 1,7 prosent, som ble resultatet i det såkalte frontfaget, som skal legge malen for alle lønnsoppgjør i år.

Legene kampklare

Samtidig med statsoppgjøret er det også meklingsfrist for Oslo kommune og allmennlegene i kommuner over hele landet. Legene var de eneste som brøt forhandlingene i kommunal sektor. De krever redusert arbeidsmengde for leger med plikt til å gå legevakt.

Ti prosent av legevaktlegene jobber over 100 timer legevakt per uke, i tillegg til den faste jobben som fastlege. En fjerdedel jobber over 50 timer i legevakttjeneste.

Dette er mulig fordi leger har unntak fra de vanlige reglene i Arbeidsmiljøloven. Men denne arbeidssituasjonen er uakseptabel for mange, og kommunene sliter med å få rekruttert leger til legevakttjeneste.

Legeforeningen krever at fastlegene skal kunne si nei til mer enn sju timer legevakt i uken. Arbeidsgiver Kommunenes Sentralforbund finner kravet totalt uakseptabelt, og viser til at svært mange kommuner rundt i landet, særlig de minste, ikke vil ha mulighet til å drive forsvarlig legevakttjeneste for innbyggerne dersom legene skal kunne nekte å jobbe mer enn sju timer per uke som legevakt.

Oslo kommune kan stanse opp

Det tredje oppgjøret med frist ved midnatt er Oslo kommune, landets største arbeidsgiver. Her har LO varslet at de tar ut 1600 ansatte i streik fra start. Det vil ramme barnehager og en rekke andre tjenester allerede fra torsdag morgen.

Hovedstridstemaet i Oslo er arbeidstakernes krav om å få pensjonsordningene inn i tariffavtalen. Det vil i så fall utløse streikerett på pensjonsordningene, noe kommunen så langt har sagt tvert nei til.