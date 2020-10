Kane før Bale-returen: – Potensialet er enormt

Harry Kane sier til TV 2 at han tror Tottenham-fansen vil få mye mål å juble for denne sesongen. Det tror også Erik Thorstvedt, som har pekt ut Spurs' største utfordring.

Harry Kane har åpnet sesongen forrykende. På fire kamper i Premier League har 27-åringen levert hele ni målpoeng – tre mål og seks målgivenede pasninger. Antall målgivende er mest i ligaen til nå.

Tre av spissens målinvolveringer kom i forrige rundes storseier mot Manchester United. Femmålstriumfen på Old Trafford viser hva som bor i laget offensivt, mener Kane.

Til TV 2 beskriver superspissen Spurs' offensive potensial slik:

– Det er enormt. Om vi utnytter sjansene som vi gjorde mot United, med Son i bakrom, da vil vi gjøre det veldig bra.

TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt er enig med England-spissen.

– Det er voldsomt, spesielt med Bale på toppen av alt. Son, Kane, Bale... Man vet ikke helt hvor bra han er enda, men han er jo generelt en meget god spiller. Angrepet er toppklasse, altså. Det er ikke mange som er i samme klasse som det, mener Thorstvedt.

Best i ligaen?

Da nedsablingen av United var gjennomført sto Tottenham igjen som det mestscorende laget i Premier League-sesongen etter fire runder med tolv mål, sammen med Leicester og Everton.

I tillegg hadde Tottenham spilt tre kamper på seks dager da fløytesignalet gikk for siste gang på Old Trafford.

– Vi har et bra lag. Mange spillere kjemper for plassene på laget og det kommer vi til å trenge, i alle turneringer, sier Kane til TV 2.

Thorstvedt er også imponert over dybden laget har i angrep og viser til at Spurs, i tillegg til Kane, Son og Bale, har Lucas Moura, Steven Bergwijn og Erik Lamela i bakhånd.

– Er Spurs-angrepet det beste i ligaen?

– Jeg vil nesten si det. Klart, man har Salah, Firmino, Mané. Forskjellen er at Firmino ikke scorer så mye, men vi vet jo ikke enda hvordan Bale vil gjøre det. Angrepet til Liverpool henger bra sammen, de har en god arbeidsfordeling, sier TV 2s fotballekspert og legger til:

– Det gjenstår å se hvordan Spurs blir seenede ut med Bale inn der, men jeg har ingen problemer med å plassere dem helt i toppen.

Spent på Bale-effekten

Gareth Bale kan være klar til helgens kamp mot West Ham, ifølge engelske The Telegraph. Tottenham-trener José Mourinho sa følgende til Sky Sports torsdag om sjansene for en Bale-retur søndag:

– Gareth er her for å hjelpe laget, men vi bryr oss også om ham. Avgjørelsen vi tar vil være til det beste for laget og for ham.

Thorstvedt, som spilte for de liljehvite fra 1988 til 1996, sier videre at Spurs har én hovedutfordring i angrep og lurer på om den walisiske superstjernen kan løse det.

– Det vi husker fra sist han var i Tottenham er jo at han tok ballen, fintet til høyre, gikk til venstre og klinket ballen i krysset.

TILBAKE: Gareth Bale er straks tilbake i Tottenham-drakt.

– Jeg er spent på hvordan han kan løse opp forsvar som ligger dypt. Det blir nok litt av utfordringen, lag som ligger seg lave, sånn som Newcastle. Det blir sesongavgjørende. At de kan kontre, det vet vi, men hva redde lagene som ligger seg dypere?

Den tidligere burvokteren forklarer at Spurs har endret stil fra en ballbessitende fotball under Mauricio Pochettino til en mer direkte kontringsfotball under José Mourinho.

– Vi så mot Southampton at de har en enorm kontringsstyrke. Til og med Kane har virkelig brukt beina sine på kontringer. De var veldig uheldige mot Newcastle som la seg lavt. Da var de ikke effektive nok, men på sitt beste er de strålende, sier eksperten.

Kane vil fortsette som mot United

På søndag møter hovedstadslaget byrival West Ham, som har holdt nullen i to av fire ligakamper så langt.

Kane har likevel stor tro på at målene kommer til å renne inn for Spurs. Til storseieren mot United, var i alle fall oppskriften klar.

– Vi vet at de liker å presse med høye backer, så om jeg droppet ned, så kunne Son, Lamela eller Lucas løpe i bakrom. Da kunne vi skape problemer, og det gjorde vi.

– Hva kan vi forvente av Tottenham fremover?

– At vi fortsetter som vi gjorde mot United. Det er målet. I Premier League har det vært en litt humpete start. Nå handler det om å bygge momentum, konkluderer stjernespissen.

