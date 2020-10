Viking-profil avga positiv virustest – eliteseriekamper utsettes

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding onsdag.

Berisha skal ha blitt testet som følge av at han har vært i nærkontakt med en smittet person.

Den positive testen innebærer at Vikings eliteserie kamper mot Odd 18. oktober og Haugesund 25. oktober vil måtte utsettes.

NFF opplyser at spilleren så langt ikke har noen symptomer, men at han er satt i isolasjon fra og med onsdag. Berisha skal ha deltatt på Viking-trening mandag og tirsdag, og dermed må hele spillergruppen i karantene.

– Her er det en person som har testet positivt. Vedkommende er en av flere i en familie, og det er foreløpig ingenting som tyder på at dette har opprinnelse fra fotballen. Vi har startet smittesporing, undersøker dette videre og setter alle som har hatt kontakt med vedkommende i karantene og tester bredt, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannessen, i en uttalelse.

Berisha uten symptomer

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, sier klubben er i dialog med Norges Fotballforbund om veien videre.

– Vi har informert spillere og øvrige ansatte nå i kveld. Nå jobber vi sammen med de nødvendige instanser for å legge en plan for de neste dagene. Først og fremst håper vi Veton kommer gjennom dette på en god måte, så skal vi finne gode løsninger de neste ukene, sier Bjørnø.

Berisha selv er ved godt mot.

– Jeg føler meg helt fin og uten symptomer, men synes det selvsagt er veldig kjedelig at hele laget må i karantene på grunn av min positive test. Det kjipeste er ikke at jeg selv må i isolasjon, men at laget må i karantene og dermed forskyve sin neste kamp til et senere tidspunkt, sier han.

