Ragnhild har fått et unikt innblikk i Liverpool-stjernenes liv: - Gjorde sterkt inntrykk

I et stille og rolig boligstrøk en liten halvtime fra Anfield, bor Ragnhild Lund Ansnes sammen med resten av familien. For fire år siden flyttet de til Liverpool for å bygge fotball-hotellet Hotel Tia. Hotellet, som ble åpnet i 2018, ble en umiddelbar hit, men det er ikke bare innenfor hotellbransjen Ansnes har hatt suksess.

– Jeg lever jo og puster Liverpool døgnet rundt, både gjennom Hotel Tia og mitt forfatterskap. Nå er jeg akkurat ferdig med min 5. bok «Verdens beste Liverpool», som skal gi barn og unge et innblikk i livet til de som spiller for verdens beste fotballklubb, smiler Ansnes.

Stjernemøte

Boken er den femte i rekken for Ansnes, som tidligere har skrevet blant annet boken «Liverpoolhjerter» og legende-keeperen Bruce Grobbelaars selvbiografi, «Life in a Jungle». Denne gangen ønsket hun å lage en bok rettet mot barn og ungdom, og i arbeidet har hun kommet tett på flere av Liverpools største stjerner.

– Når jeg sier en barnevennlig bok, så betyr det alt fra åtte til hundre år, ler Ansnes, før hun fortsetter:

– Det som er med boken er at den er skrevet på en barnevennlig måte, og jeg har forklart en del ting som voksne kanskje ikke trenger å få forklart. Samtidig så har jeg ikke undervurdert ungene, de er full av kunnskap fra de er bittesmå.

I boken fordyper Ansnes seg i livshistorien til flere av Liverpool-stjernene, noe som har ført mange interessante møter. En av de viktigste bidragsyterne til bokens innhold er ingen ringere enn Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold.

– Han har jeg møtt ved en rekke anledninger, og han har vært en veldig viktig kilde inn det laget jeg nå beskriver, forklarer Ansnes.

Sterke historier

Totalt omhandler boken historien til åtte sentrale Liverpool-spillere, i tillegg til manager Jürgen Klopp. Men det som kanskje har satt dypest spor i Ansnes, er historien om oppveksten til Sadio Mané.

– Det at han mistet pappaen sin da han bare var syv år gammel, men allikevel klarte å nå sin store drøm, gjorde sterkt inntrykk. Men det sier også noe at om dersom man står på og kjemper mot de hindrene som livet dryler mot deg, kan du få til akkurat det du vil. Det tror jeg er viktig å tenke på for de unge, sier Ansnes.

Nå håper hun at historien om Liverpool-spillerne kan være et bevis til den yngre generasjonen på at alt er mulig.

– Det er lett å tenke som barn at de som spiller på Liverpool er uoppnåelige og har levd et perfekt liv, men det stemmer ikke. Flere av spillerne har gått igjennom ekstreme prøvelser i livet, så det med å ikke la seg stoppe tror jeg er viktig å tenke på for de unge, forklarer Ansnes.

Ønsker flere jenter

Som en av få kvinnelige fotballforfattere har Ansnes fått vært med på mye. Hun var blant annet en av de første som fikk intervjue Steven Gerrard, etter han ga seg i Liverpool i 2015. Hun ser gjerne at flere jenter får oppleve noe av det samme.

–Det er en viktig side av dette, at flere jenter skriver om fotball og driver fotballjournalistikk. Jeg tror det er viktig med et mangfold av forfattere som skriver om fotball, sier hun og fortsetter:

– Det er jo masse jenter som leser fotballbøker, og selv om den boken jeg har skrevet nå ikke er en rosablogg om Liverpool, synes jeg det er et artig å kunne ha et blikk på fotballen fra et jente-perspektiv.

Med sin femte bok unnagjort var egentlig planen å legge blyanten på hylla for forfatteren fra Alta, men med fasit i hånd tør hun ikke komme med noen lovnader.

– Det er så gøy å gjøre dette, så det kan hende jeg må skrive en bok til. Men først og fremst skal jeg drive Hotel Tia, smiler Ansnes, før hun legger til:

– Jeg har alltid sagt at når jeg har skrevet en barnebok, skal jeg gi meg, men det har jeg sagt flere ganger før. Jeg sa det etter jeg skrev min første Liverpool-bok. Det er tolv år siden, og resten er historie.