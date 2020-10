Premier League avviser kontroversielle endringer

I en pressemelding fra Premier League heter det at alle de 20 klubbene i Premier League enstemmig har vedtatt ikke å se nærmere på forslagene fra «Project big picture». Det vil heller ikke Det engelske fotballforbundet (FA).

De varsler likevel en full gjennomgang av strukturen til engelsk fotball for å sikre en bærekraftig fotballpyramide, slik at endringer kan likevel komme.

I tillegg skal de hjelpe klubber nedover i ligasystemet, som er hardt rammet av koronarestriksjonene, økonomisk. League One og Two vil få et rentefritt lån på 50 millioner pund på toppen av de 27 millioner pundene de allerede får i solidaritetspenger.

Dette ble forslått:

I dokumentet med forslaget, som The Telegraph publiserte søndag, kom det frem at Premier League, verdens mest lukrative liga, vil kutte antall lag fra 20 til 18. Kun to lag vil rykke direkte ned fra øverste divisjon, ifølge forslaget.

Det vil fortsatt være to opprykksplasser fra Championship, men tredje-, fjerde- og femte-plassen skal inn i en playoff-turnering med laget som ender på 16. plass i Premier League.

I forslaget foreslås det også å droppe Ligcupen og Community Shield. Det har blitt diskutert om ligacupen kan få kunne fortsette, men da uten klubbene i Premier League som deltar i Europacupene.

Dokumentet med forslaget er forfattet av Liverpool amerikanske eiere Fenway Sports Group med støtte fra Manchester United. Det kommer frem at forslaget om endringene også får grønt lys av topp seks-klubbene Manchester City, Arsenal, Chelsea og Tottenham Hotspur.

Planen er støttet av English Football League-formann Rick Parry, som har en fortid i Liverpool. Kjernen i konflikten er at de seks største engelske klubbene vil ha mer å si og en større del av den lukrative Premier League-kaken. I ytterste konsekvens kunne storlagene ha brutt ut fra Premier League.

Forlsaget er blitt kraftig kritisert og har skapt tilnærmet borgerkrig i engelsk fotball de siste dagene.