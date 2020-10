Slik kan Russland bruke data-tyvegodset til å påvirke Norge

Onsdag gjentok statsminister Erna Solberg at norske myndigheter har tydelig informasjon om at det er Russland som står cyberangrepet mot Stortinget.

– Vi har tydelig og klart sett at det er russerne som står bak. Det er et innbrudd mot Norges fremste demokratiske arena. Vi har fått fremlagt bevisene og kunnskapen som trengs for å vite dette, sier Solberg til TV 2.

Statsministeren understreker at det er viktig for Norge ikke å vise svakhet overfor russerne.

Hackerne kan ha stjålet private opplysninger om flere stortingsrepresentanter. Ifølge Stortinget kan også informasjon om forarbeider i forbindelse med behandlingen av politiske saker være på avveie.

Ifølge norske myndigheter er det grunn til å tro at også andre land er utsatt for lignende angrep. Ut fra de tekniske sporene angrepet har etterlatt seg, ser det ifølge myndighetene ut til å følge et mønster som er kjent også fra andre steder, skriver NTB.

Flere alternativer

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole sier at hensikten med et russisk dataangrep mot Stortinget kan være å få et tidlig varsel om politiske prosesser, og en mulighet til å påvirke dem.

– Det er en del områder hvor de er spesielt interesserte. Forsvars- og utenrikspolitikk, alliert tilstedeværelse og trening i Norge, Svalbard og nordområdene og energipolitikk.

– Man kan bruke informasjonen til å påvirke norsk politikk. Stortingsrepresentanter og regjeringen diskuterer jo utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, beredskap og nordområdene i måneder og kanskje år før saker kommer til behandling og vedtak i Stortinget, sier Karlsen til TV 2.

Utpressing

Norge konkurrerer dessuten med Russland om å være stor leverandør av gass til Europa, legger han til.

– Vi er også medlem av FNs sikkerhetsråd de neste to årene, og har en betydelig rolle der, sier Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole.

Et annet alternativ kan være å finne opplysninger som kan virke polariserende og skape konflikt. Mens et tredje alternativ er å skaffe til veie personinformasjon som kan brukes for å legge press på folk senere, fortsetter han.

– Det kan være dårlig økonomi, helse, rusmisbruk eller andre ting man har gjort som kan utnyttes. Man sier i etterretningsverdenen at det er fire ting man er ute etter for å presse enkeltpersoner: Penger, kompromitterende opplysninger, ideologi og ego. Arne Treholt scorer ihvertfall på tre av de fire punktene, sier Karlsen.

Kan vente flere reaksjoner

Norge kan vente seg flere reaksjoner fra Russland etter at regjeringen har sagt at russerne står bak, sier internasjonale eksperter på russiske etterretningsoperasjoner til TV 2.

Russlands president Vladimir Putin under et besøk i SVR-hovedkvarteret i Moskva. Foto: Alexei Druzhinin/AP/NTB

Jakub Janda, direktør for tenketanken European Values Center for Security Policy, tror at Norge bør forberede seg på at informasjonen som er stjålet, kan bli brukt av russerne for å påvirke stortingsvalget neste år.

– De iverksetter nok ikke militære tiltak. Jeg venter diplomatiske og symbolske grep fra Russland. Det har vi sett i andre europeiske land.

– Anklager du dem, sier de at det er løgn. Det kan være de utviser norske diplomater fra Moskva, gjør symbolske innskrenkninger i handelen, eller gjør det vanskeligere å samarbeide med Norge i Det arktiske råd, sier Janda til TV 2.

Han tror russerne vil gå etter det Norge er opptatt av.

– Russiske sikkerhetstjenester samler inn informasjon fra eposter og lignende om parlamentsmedlemmer, og knytter det til etterretningen de har fra før, sier han og gir disse eksemplene:

– Hvis et parlamentsmedlem har sendt eposter til en elsker eller elskerinne. Eller delt personlig informasjon som kan skade dem. Eller to parlamentsmedlemmer snakker negativt om et annet medlem, noe vi så i presidentvalget i USA i 2016. Så kan det brukes av Russland før neste valg for å presse ut politikere Russland ikke ønsker, sier Jakub Janda.

– Vil alltid slå tilbake

– Hvis man utfordrer russerne, vil svaret deres alltid være å slå tilbake, selv om de vet at de har gjort noe galt, sier Mark Galeotti.

En av verdens fremste eksperter på russisk etterretning mener at «name and shame»-metoden, som Norge bruker mot Russland, likefullt har noe for seg.

Galeotti, som er forsker ved Royal United Services Institute, sier til TV 2 at Norges linje i det lange løp kan bidra til å svekke Russlands omdømme.

– Det får ikke russerne til å beklage seg og stå av, tvert imot. Vi vet at deres første reaksjon alltid er et et voldsomt motangrep. På den andre siden er Russland desperat etter å fremstå som en stormakt, selv om det er en mindre og svakere stat enn forgjengeren Sovjetunionen, sier Galeotti.

– Skader på ryktet, selv om det tar lang tid før det vil ha en innvirkning, bør ikke utelukkes. Det vil ikke på magisk vis løse problemet med russisk spionasje, men det skal ikke utelukkes, fortsetter han.

Plasserte skyld

Russlands ambassade i Oslo har kalt anklagene uakseptable, mens russiske topp-politikere tirsdag omtalte anklagene som «fullstendig tull» og anklager uten bevis.

Det tok Norge to måneder før det diplomatiske skrittet attribusjon, altså plassering av skyld, ble tatt etter cyberangrepet mot Stortinget. At det tok tyske myndigheter år å gjøre det samme etter angrepet mot Bundestag i 2015, mener Galeotti skyldes to ting:

– For det første er vestlig cyber-kontraetterretning blitt flinkere, og bedre i stand til å finne sporene. Men det skyldes også endringene i det politiske landskapet, sier han.

Angrep koronaforskere

Hackergruppen APT 28, også kjent som GRU-enheten «Fancy Bear», mistenkes for å ha stått bak angrep mot den tyske nasjonalforsamlingen og statsminister Angela Merkels konservative parti CDU.

GRU-hovedkvarteret i Moskva. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/NTB

«Fancy Bear» mistenkes også for angrep i forbindelse med Brexit, samt angrep mot OSSE, EU-parlamentet, NATO, ukrainske, polske og baltiske myndigheter.

Hackergruppen APT 29, kjent som SVR-enheten «Cozy Bear», forsøkte tidligere i år å stjele forskning på mulige koronavaksiner, ifølge britisk, canadisk og amerikansk etterretning. I 2017 forsøkte «Cozy Bear» å utføre datainnbrudd hos PST, Utenriksdepartementet, Aps stortingsgruppe og Forsvaret.

– Før var vestlige regjeringer veldig motvillige til å attribuere cyberangrep, med mindre man hadde bevis som kunne ha blitt brukt i en rettssal. Det vi nå ser, er at myndigheter sier hvor angrepene kommer fra, uten at det er bevist utover enhver rimelig tvil, sier Mark Galeotti til TV 2.

Mnemonic-topp overrasket

Erik Alexander Løkken, avdelingsleder for sikkerhetstjenester i selskapet Mnemonic, er i likhet med andre norske eksperter overrasket over at Norge var tidlig ute med å peke på russerne.

– Det er ikke lenge siden hendelsen inntraff, så jeg var litt overrasket av at de hadde gjort en attribusjon, og at de gikk så klart ut og sa hvem som sto bak, sier han til TV 2.

Løkken sier at det generelt er ganske vanskelig å være sikker på hvem som står bak cyberangrep. Man må ofte basere seg på antakelser, metoder og infrastruktur som er brukt, og kople det mot aktørene, sier han.

Mnemonic er en av de store IT-sikkerhetsleverandørene, med over 100 av Norges største virksomheter blant sine kunder, blant dem flere innen det offentlige, som justis- og helsesektoren.