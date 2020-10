Biler som kan parkere seg selv med et enkelt tastetrykk blir mer og mer vanlig. Noen har selvparkeringsfunksjon som standardutstyr, mens dette for andre fortsatt er ekstrautstyr det må betales pristillegg for.

I hovedsak handler disse systemene om å la bilen manøvrere selv ut og inn av parkeringslommer, ved trang lukeparkering.

Mercedes-Benz tar nå dette et langt stykke videre i samarbeid med Bosch og parkeringsselskapet Apcoa.

Her kan smarttelefonen fortelle bilen hvor den skal parkere. I dette tilfellet i parkeringshuset P6 på den internasjonale flyplassen i Stuttgart.

Her kommer bilen for å hente eieren utenfor P-huset. Foto: Bosch

Oppdager hindringer

Den nye Mercedes S-Klasse er nemlig som aller første produksjonsmodell utstyrt med teknologi som gjør bilen i stand til helautomatisk parkering på selvkjøringsnivå 4.

For å muliggjøre dette, bruker Bosch en kamerabasert infrastruktur for å kjenne igjen kjørefelt og oppdage hindringer.

Redusere flyplass-stress

– Med nye S-Klasse er det ikke bare kjøreopplevelsen som er luksuriøs, men parkeringen også, sier Dr. Michael Hafner, sjef for avdelingen for selvkjøring hos Mercedes-Benz AG.

– Med helautomatisk parkering reduserer vi flyplass-stresset i Stuttgart i fremtiden, sier han videre.

Hafner legger til at det systemet for helautomatisert parkering som nå er utviklet i samarbeid med Bosch og Apcoa, er klart for praktisk bruk når som helst.

Her er Mercedesen på vei mot avtalt parkeringslomme. Foto: Bosch

Be bilen komme

– Dette betyr at den som har en bil med denne teknologien får det atskillig enklere med flyplassparkeringen i fremtiden: Ved ankomst til flyplassen er det bare å gå ut av bilen ved innkjøringen til parkeringshuset, og la smarttelefonen fortelle bilen hvilken parkeringslomme den skal kjøre til. Så gjør bilen resten, fra innkjøringen og til den står riktig parkert på avtalt plass.

På samme måte er det ved retur fra reisen: Man kan bare vente ved utkjøringen og bruke appen til å be bilen komme. Det gjør den, uansett etasje. Den treffer nedkjøringsrampene minst like godt som noen sjåfør, og den stopper og venter ved hindringer som dukker opp, for eksempel andre biler som kjører ut fra sin parkering.

Digital prosess

– Kunder kan kjøpe nødvendig software-installasjon for det fabrikken kaller Intelligent Park Pilot. Denne gjør det mulig at bilen mottar parkeringsbeskjed fra smarttelefon for å kjøre helt førerløst selv til den reserverte parkeringslommen.

Pilotprosjektet er altså lagt til flyplassen i Stuttgart. Nå skal samarbeidspartnerne teste over tid hvordan teknologien ombord i Mercedes-Benz S-Klasse fungerer sammen med den infrastrukturen fra Bosch og den digitale plattformen fra Alcoa. Den sistnevnte gjør hele parkeringsprosessen digital – ingen billetter, ingen kontanter. I fremtiden skal det ikke være nødvendig å hente en billett eller å gå til betalingsautomat når man skal hente bilen i parkeringshuset.



